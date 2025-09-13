Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Girdi: Mahfi Eğilmez Bu Duruma İtiraz Etti

Türkiye, 2025 yılının ikinci çeyrek verileri ve yapılan geriye dönük revizyonların ardından Dünya Bankası’nın kişi başı gelir sınıflandırmasında yüksek gelirli ülkeler arasında yer aldı. Peki bu nasıl gerçekleşti?

İktisatçı Mahfi Eğilmez, kendi blogunda Türkiye'nin nasıl yüksek gelirli ülkeler arasına girdiğini anlattı.

Eğilmez, bu durumu şöyle açıkladı:

'Bunun nasıl olduğunu açıkça ortaya koyabilmek için önce cari fiyatlarla GSYH’nin dolar cinsinden nasıl hesaplandığını açıklayalım. Bir önceki yılın GSYH’si 100 TL iken cari yılda ekonomi hiç büyümemiş ama fiyatlar yüzde 50 artmış olsa, bu yılın GSYH’si cari fiyatlarla 150 TL çıkıyor. Sonra bu GSYH o yılın ortalama dolar kuruna bölünüyor ve dolar cinsinden GSYH bulunuyor. Bir önceki yılın 5 olan dolar kuru bu yılda da hiç değişmemiş olsun.

Bir önceki yılın GSYH’si dolar cinsinden (100 / 5 =) 20 dolar, bu yılın GSYH’si dolar cinsinden (150 / 5 =) 30 dolar çıkar. Bulunan bu GSYH, yıl ortası nüfusuna bölünerek kişi başına gelir bulunuyor. Ülke nüfusu 10 kişi olsun ve iki yılda hiç değişmemiş olsun. Bu durumda önceki yılın kişi başına geliri (20 / 10 =) 2 dolar bu yılın kişi başına geliri de (30/10 =) 3 dolar olarak bulunur. Bu ülkede kişi başına gelir bir yılda yüzde 50 artmış görünür. Oysa hiçbir şey değişmemiştir, artan yalnızca enflasyondur.'