Duygu Özaslan'ın Estetikli Kadınlar Hakkındaki Açıklaması Akıllara Eski Halini Getirdi!

Değişimine anbean tanıklık ettiğimiz ve yüzünde onların deyişiyle 'küçük dokunuşlar' olduğundan çok emin olduğumuz Duygu Özaslan, estetikli genç kızların kendi güzellik algısıyla uyuşmadığını söyledi.

'Biraz genç kızların böyle hani herkesin dolgun dudaklı ve küçük burunlu olmak zorunda olmadığını bence anlaması lazım ya. Eski güzellik algımız da öyle değil ki çünkü. Eski filmlere falan bak hangisi şu anki algımıza uyuyor?' ifadelerini kullandı. Kendi güzellik algısıyla asla uyuşmadığını dile getirdi...

O sırada arkada Duygu Özaslan'ın eski halinin yer alması yeterince ironikti, üstüne Özaslan'ın cümleleri de eklenince iyice tuzu biberi oldu. Sosyal medya kullanıcıları Özaslan'ın söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutmadığına kanaat getirdi ve Özaslan'ı fena tiye aldı.