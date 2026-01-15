onedio
Duygu Özaslan'ın Estetikli Kadınlar Hakkındaki Açıklaması Akıllara Eski Halini Getirdi!

Duygu Özaslan'ın Estetikli Kadınlar Hakkındaki Açıklaması Akıllara Eski Halini Getirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.01.2026 - 20:19

Berfu Yenenler'e konuk olan Duygu Özaslan'ın estetikli kadınlar hakkında açıklamaları fazla ironik bulundu. Estetikli genç kızların, kendi güzellik algısıyla uyuşmadığını Özaslan'a estetikten önceki eski hali hatırlatıldı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzun yıllardır ülkenin en popüler sosyal medya fenomenlerinden biri olan Duygu Özaslan'ı tanımayan yoktur!

Attığı her adımla, her kombini ve açıklamasıyla dikkat çeken Duygu Özaslan, dün gece ELLE Style Awards gecesinde boy gösterenlerden biriydi. 

Kimi Özaslan'ın kombinini çok beğenirken kimileri de stil gecesi için uygunsuz buldu. Özaslan, Yılın Saç Artisti ödülünü Mutlu Ahmet Sinan'a takdim etmek üzere sahnedeydi. Dün gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz saatlerde ise Berfu Yenenler'in programına katıldığında yaptığı "estetikli genç kızlar/kadınlar" açıklamasıyla gündeme oturdu.

Değişimine anbean tanıklık ettiğimiz ve yüzünde onların deyişiyle 'küçük dokunuşlar' olduğundan çok emin olduğumuz Duygu Özaslan, estetikli genç kızların kendi güzellik algısıyla uyuşmadığını söyledi. 

'Biraz genç kızların böyle hani herkesin dolgun dudaklı ve küçük burunlu olmak zorunda olmadığını bence anlaması lazım ya. Eski güzellik algımız da öyle değil ki çünkü. Eski filmlere falan bak hangisi şu anki algımıza uyuyor?' ifadelerini kullandı. Kendi güzellik algısıyla asla uyuşmadığını dile getirdi...

O sırada arkada Duygu Özaslan'ın eski halinin yer alması yeterince ironikti, üstüne Özaslan'ın cümleleri de eklenince iyice tuzu biberi oldu. Sosyal medya kullanıcıları Özaslan'ın söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutmadığına kanaat getirdi ve Özaslan'ı fena tiye aldı.

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim.

Sonra da kimler ne demiş onu görelim!

Lila Ceylan
