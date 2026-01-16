Hakan Sabancı'nın Yalısının Bahçesinden Paylaştığı Görüntü Dikkat Çekti

Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk arasındaki aşk söylentileri, Hakan Sabancı’nın Hande Erçel ile yollarını ayırmasının hemen ardından gündeme geldi. İddiaların fitilini ateşleyen ilk detay, ikilinin aynı dönemde aynı mekânlarda görülmesi oldu. Magazin kulislerinde, Sabancı’nın Soytürk için VIP araç tahsis ettiği, özel davetlerde birlikte vakit geçirdikleri konuşulmaya başlandı.

Bu söylentiler henüz netleşmemişken Rabia Soytürk’ün bir davette basın mensuplarının sorularına verdiği kaçamak cevap iddiaları iyice güçlendirdi. Soytürk’ün, “Bazı şeylerin konuşulma zamanı vardır, güzel şeyler vardır” minvalindeki açıklaması, sosyal medyada “inkâr yok” şeklinde yorumlandı. İkiliden net bir doğrulama ya da yalanlama gelmemesi de aşk iddialarının hızla büyümesine neden oldu.