Hakan Sabancı'nın Yalısının Bahçesinden Paylaştığı Görüntü Dikkat Çekti
Hakan Sabancı, özel hayatı kadar lüks yaşam detaylarıyla da magazin gündeminde sık sık yer alan isimlerden biri. Sabancı ailesi, daha önce de Boğaz manzaralı yalılarıyla dikkat çekmiş; yapılan paylaşımlar ve yalıdan yansıyan kareler uzun süre konuşulmuştu. Son olarak Hakan Sabancı’nın yalının bahçesinden paylaştığı görüntü gündem oldu.
Erçel ile ayrılığın ardından Sabancı’nın özel hayatı yine magazin gündeminden düşmemeye devam etmiş, kendisinin adı son olarak genç oyuncu Rabia Soytürk ile anılmıştı.
Son olarak, Hakan Sabancı’nın Boğaz manzaralı yalısının bahçesinden paylaştığı görüntüler dikkat çekti.
