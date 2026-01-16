onedio
Hakan Sabancı'nın Yalısının Bahçesinden Paylaştığı Görüntü Dikkat Çekti

Hakan Sabancı'nın Yalısının Bahçesinden Paylaştığı Görüntü Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.01.2026 - 14:48

Hakan Sabancı, özel hayatı kadar lüks yaşam detaylarıyla da magazin gündeminde sık sık yer alan isimlerden biri. Sabancı ailesi, daha önce de Boğaz manzaralı yalılarıyla dikkat çekmiş; yapılan paylaşımlar ve yalıdan yansıyan kareler uzun süre konuşulmuştu. Son olarak Hakan Sabancı’nın yalının bahçesinden paylaştığı görüntü gündem oldu.

Erçel ile ayrılığın ardından Sabancı'nın özel hayatı yine magazin gündeminden düşmemeye devam etmiş, kendisinin adı son olarak genç oyuncu Rabia Soytürk ile anılmıştı.

Erçel ile ayrılığın ardından Sabancı’nın özel hayatı yine magazin gündeminden düşmemeye devam etmiş, kendisinin adı son olarak genç oyuncu Rabia Soytürk ile anılmıştı.

Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk arasındaki aşk söylentileri, Hakan Sabancı’nın Hande Erçel ile yollarını ayırmasının hemen ardından gündeme geldi. İddiaların fitilini ateşleyen ilk detay, ikilinin aynı dönemde aynı mekânlarda görülmesi oldu. Magazin kulislerinde, Sabancı’nın Soytürk için VIP araç tahsis ettiği, özel davetlerde birlikte vakit geçirdikleri konuşulmaya başlandı.

Bu söylentiler henüz netleşmemişken Rabia Soytürk’ün bir davette basın mensuplarının sorularına verdiği kaçamak cevap iddiaları iyice güçlendirdi. Soytürk’ün, “Bazı şeylerin konuşulma zamanı vardır, güzel şeyler vardır” minvalindeki açıklaması, sosyal medyada “inkâr yok” şeklinde yorumlandı. İkiliden net bir doğrulama ya da yalanlama gelmemesi de aşk iddialarının hızla büyümesine neden oldu.

Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk hakkında son olarak ayrılık iddiaları çıkmış, biz de detaylardan bahsetmiştik:

Son olarak, Hakan Sabancı'nın Boğaz manzaralı yalısının bahçesinden paylaştığı görüntüler dikkat çekti.

Son olarak, Hakan Sabancı’nın Boğaz manzaralı yalısının bahçesinden paylaştığı görüntüler dikkat çekti.

Sabancılar daha önce de Boğaz manzaralı yalılarıyla magazin dünyasının dikkatini çekmiş, yaptığı paylaşımlar ve yalıdan karelerle sık sık konuşulmuştu.

Hakan Sabancı'nın yalının bahçesini çekip paylaştığı o karede yeşillikler içinde dolaşan tavus kuşları dikkat çekti

twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
