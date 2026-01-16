onedio
Meryem Uzerli'nin Davette Tercih Ettiği Elbiseye ve Zarafetine Övgü Yağdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.01.2026 - 11:17

Meryem Uzerli, katıldığı davette deniz temalı desenleriyle dikkat çeken Alemais imzalı elbisesiyle beğeni topladı. Zarif duruşu ve giydiği tasarımla dikkat çeken Uzerli’nin elbisesinin fiyatı ve detaylar içeriğimizde 👇🏻

Meryem Uzerli, kariyerinde attığı cesur adımlar ve özel hayatıyla her zaman gündemde kalmayı başaran isimlerden biri.

Onu geniş kitlelere tanıtan ve adını adeta televizyon tarihine yazdıran rolü, kuşkusuz Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri oldu. Bu rolle yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da büyük bir hayran kitlesi edinen Uzerli, sonrasında Gecenin Kraliçesi ve RU gibi projelerle ekran yolculuğunu sürdürdü. Oyuncu, son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alarak uzun bir aranın ardından yeniden televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık konuşulan Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda küçük kızı için düzenlediği doğum günü partisiyle sosyal medyada gündem olmuş, paylaştığı kareler ve partinin konsepti takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

Detaylardan bahsetmiştik:

Meryem Uzerli, katıldığı davette Alemais imzalı, 890 dolar değerindeki elbisesiyle göz kamaştırdı.

Deniz kabuğu ve deniz temalı desenleriyle dikkat çeken tasarım, Uzerli’nin zarif duruşuyla birleşince güzel oyuncuya övgü yağdı.

Markası ve fiyatı merak edilen elbisenin indirimsiz etiketinin 38 bin 500 TL olduğu öğrenilirken, elbise indirimli fiyatıyla markanın hesabında 535 dolara yani 23 bin TL'ye satılıyor.

