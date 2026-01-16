Meryem Uzerli'nin Davette Tercih Ettiği Elbiseye ve Zarafetine Övgü Yağdı
Meryem Uzerli, katıldığı davette deniz temalı desenleriyle dikkat çeken Alemais imzalı elbisesiyle beğeni topladı. Zarif duruşu ve giydiği tasarımla dikkat çeken Uzerli’nin elbisesinin fiyatı ve detaylar içeriğimizde 👇🏻
Meryem Uzerli, kariyerinde attığı cesur adımlar ve özel hayatıyla her zaman gündemde kalmayı başaran isimlerden biri.
Meryem Uzerli, katıldığı davette Alemais imzalı, 890 dolar değerindeki elbisesiyle göz kamaştırdı.
