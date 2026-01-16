Meryem Uzerli'nin Davette Tercih Ettiği Elbiseye ve Zarafetine Övgü Yağdı

Onu geniş kitlelere tanıtan ve adını adeta televizyon tarihine yazdıran rolü, kuşkusuz Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri oldu. Bu rolle yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da büyük bir hayran kitlesi edinen Uzerli, sonrasında Gecenin Kraliçesi ve RU gibi projelerle ekran yolculuğunu sürdürdü. Oyuncu, son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alarak uzun bir aranın ardından yeniden televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık konuşulan Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda küçük kızı için düzenlediği doğum günü partisiyle sosyal medyada gündem olmuş, paylaştığı kareler ve partinin konsepti takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.