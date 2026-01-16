onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oyuncu Gizem Güneş'in ELLE Style Awards Kombini Rüküş Bulundu!

Oyuncu Gizem Güneş'in ELLE Style Awards Kombini Rüküş Bulundu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.01.2026 - 10:06

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile adını duyuran oyuncu Gizem Güneş, bir süre Murat Ceylan ile yaşadığı aşkla magazin gündemine düşmüştü. Oyuncu Gizem Güneş, katıldığı davetlerde genellikle şık tercihleriyle öne çıkan isimlerden biri. Ancak bu kez ELLE Style Awards gecesi için seçtiği elbiseyle kullanıcılardan eleştiri topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gizem Güneş, çocuk yaşta kamera karşısına geçen ve yıllar içinde adım adım kariyerini büyüten oyunculardan biri.

Gizem Güneş, çocuk yaşta kamera karşısına geçen ve yıllar içinde adım adım kariyerini büyüten oyunculardan biri.

Oyunculuğa reklam filmleriyle başlayan Güneş, televizyon izleyicisinin dikkatini özellikle Kanatsız Kuşlar ve ardından gençlik dizisi 4N1K: İlk Aşk ile çekti. Daha sonra Kuzey Yıldızı: İlk Aşk ve Kül Masalı gibi projelerde rol alarak ekran yolculuğunu sürdürdü. Sinema tarafında da “Sesinde Aşk Var” filmiyle izleyici karşısına çıkan Gizem Güneş, son dönemde ise Teşkilat dizisiyle yeniden gündeme geldi.

Son dönemde yalnızca projeleriyle değil, katıldığı davetlerle de adından söz ettiren oyuncu, ELLE Style Awards gecesine katılarak dikkatleri üzerine çekti.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın