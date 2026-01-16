Bayhan'ın Survivor'da Erken Kalkan Yarışmacılara Verdiği Tepki Sosyal Medyada Olay Yarattı
Survivor 2026, All Star – Ünlüler & Gönüllüler konseptiyle bu sezona izleyiciyi heyecanlandıran bir giriş yaptı.
Survivor 2026’da yarışma kadar ada yaşamı da gündem olmaya devam ediyor. Bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bayhan, bu kez parkurdaki performansıyla değil, sabah saatlerinde verdiği tepkiyle sosyal medyada olay oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Popstar yıldızı Bayhan sezonun ilk yarışmacısı olarak duyurulmasının ardından yarışmanın başlamasıyla gündeme damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Gönüllüler takımından Engincan’ın Bayhan taklidi gündeme oturmuştu. Bayhan yine yarışmadaki tepkileriyle adından bahsettirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın