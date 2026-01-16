onedio
Bayhan'ın Survivor'da Erken Kalkan Yarışmacılara Verdiği Tepki Sosyal Medyada Olay Yarattı

Ecem Dalgıçoğlu
16.01.2026 - 13:50

Survivor 2026, All Star – Ünlüler & Gönüllüler konseptiyle bu sezona izleyiciyi heyecanlandıran bir giriş yaptı.

Survivor 2026’da yarışma kadar ada yaşamı da gündem olmaya devam ediyor. Bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bayhan, bu kez parkurdaki performansıyla değil, sabah saatlerinde verdiği tepkiyle sosyal medyada olay oldu.

Popstar yıldızı Bayhan sezonun ilk yarışmacısı olarak duyurulmasının ardından yarışmanın başlamasıyla gündeme damga vurdu.

Bayhan, yarışma boyunca yalnızca parkur performansıyla değil, sosyal medyada goygoy konusu olan anlarıyla da dikkat çekiyor. Ünlüler takımında yemek görevini üstlenen Bayhan, adada pilav pişirdiği anlarla gündem olmuş; 3 kilo pirinç pişirip büyük bir porsiyon hazırlayan isme takım arkadaşlarından gelen tepkiler  sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Son bölümde ödül oyununu Gönüllüler takımı kazanmış, ardından yapılan Kader Konseyi’nde eleme gecesinde Dilan Çıtak adaya veda etmişti.

Son olarak Gönüllüler takımından Engincan’ın Bayhan taklidi gündeme oturmuştu. Bayhan yine yarışmadaki tepkileriyle adından bahsettirdi.

