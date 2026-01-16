onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Lvbel C5'in Turne Otobüsünün İç Dekorasyonu Gündem Oldu

Lvbel C5'in Turne Otobüsünün İç Dekorasyonu Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.01.2026 - 13:00

Lvbel C5, son dönemde yalnızca çıkardığı şarkılarla değil, yarattığı goygoy ve magazin gündemindeki yeriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Popüler şarkılarıyla listelerde üst sıralara yerleşen rapçi, iddialı sözleri, rahat tavırları ve sosyal medyada olay olan paylaşımlarıyla her seferinde konuşulmayı başarıyor. 

Şimdi ise Lvbel C5, müzik kariyerindeki yükselişini bir adım öteye taşıyarak 15 ülkeyi kapsayan “FELLAS TOUR” turnesiyle gündemde. Paylaştığı turne otobüsü ve iç dekorasyonu X'te gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lvbel C5, son yıllarda yalnızca müzik listelerini değil, magazin gündemini de adeta ele geçirmiş durumda.

Lvbel C5, son yıllarda yalnızca müzik listelerini değil, magazin gündemini de adeta ele geçirmiş durumda.

“Havhavhav”, “10 Numara”, “Sezen Aksu”, “Doğuştan Beri Haklıyım” gibi şarkılarıyla bir yandan milyonlarca dinlenmeye ulaşan rapçi, diğer yandan şarkı sözleri, tarzı ve rahat tavırlarıyla sosyal medyada sürekli goygoy konusu oluyor.

Gündem yaratmayı iyi bilen rapçi, bu kez müziğiyle değil, turne hazırlıklarıyla konuşuldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Fırat B.

Bu tipleri gereksiz içerik malzemesi yapıp bir de "gündem oldu" diyorsunuz.

serhatdamacana

siz ve sizin gibiler bunu ünlü yaptı, zengin yaptı... sizin o olmayan iğrenç müzik zevkinize sıkayım.

Tamer Önen

güzelmiş ama bu kişi kim hiçbir fikrim yok