Lvbel C5'in Turne Otobüsünün İç Dekorasyonu Gündem Oldu

Lvbel C5, son dönemde yalnızca çıkardığı şarkılarla değil, yarattığı goygoy ve magazin gündemindeki yeriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Popüler şarkılarıyla listelerde üst sıralara yerleşen rapçi, iddialı sözleri, rahat tavırları ve sosyal medyada olay olan paylaşımlarıyla her seferinde konuşulmayı başarıyor.

Şimdi ise Lvbel C5, müzik kariyerindeki yükselişini bir adım öteye taşıyarak 15 ülkeyi kapsayan “FELLAS TOUR” turnesiyle gündemde. Paylaştığı turne otobüsü ve iç dekorasyonu X'te gündem oldu.