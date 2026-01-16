onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor 2026'dan Elenen Dilan Çıtak'tan İlk Paylaşım Geldi

Survivor 2026'dan Elenen Dilan Çıtak'tan İlk Paylaşım Geldi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.01.2026 - 18:47

Survivor 2026'nın son bölümünde eleme düellosu yapıldı. Ünlüler takımında yer alan Seren Ay Çetin ve Dilan Çıtak, düelloda kıyasıya mücadele verdiler. Survivor 2026'da Dilan Çıtak elenen isim olurken Çıtak'tan ilk paylaşım geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

15 Ocak Perşembe günü Survivor 2026'da elenen isim Dilan Çıtak oldu.

15 Ocak Perşembe günü Survivor 2026'da elenen isim Dilan Çıtak oldu.

Ünlüler takımında yer alan Dilan Çıtak ve Seren Ay Çetin, kıyasıya bir mücadele verdi. Oynanan oyunların ardından Seren Ay Çetin kazanan isim olurken Dilan Çıtak, Survivor 2026'ya veda etti.

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak, elenir elenmez Instagram hesabından paylaşım yaparak Survivor ekibi ve seyirciye teşekkür etti.

İşte Survivor 2026'dan elenen Dilan Çıtak'ın ilk paylaşımı:

İşte Survivor 2026'dan elenen Dilan Çıtak'ın ilk paylaşımı:

“İyi ki Survivor’a evet dediğim bir gün yaşıyorum… Tüm izleyenlere herkese çok teşekkür ederim, güzel kalplerinizden öperim 🥹 Acun Medya ekibi iyi ki varsınız ve cansınız, iyi ki sizleri tanımışım… 15 Ocak 2026

Ve güzel adam Acun Ilıcalı… kocaman bir iyi ki… iyi ki sizi tanımışım… Her şey için çok ama çok teşekkürler 🥹💞

Aileme dönüyorum 🙏🥹”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın