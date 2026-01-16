Survivor 2026'dan Elenen Dilan Çıtak'tan İlk Paylaşım Geldi

“İyi ki Survivor’a evet dediğim bir gün yaşıyorum… Tüm izleyenlere herkese çok teşekkür ederim, güzel kalplerinizden öperim 🥹 Acun Medya ekibi iyi ki varsınız ve cansınız, iyi ki sizleri tanımışım… 15 Ocak 2026

Ve güzel adam Acun Ilıcalı… kocaman bir iyi ki… iyi ki sizi tanımışım… Her şey için çok ama çok teşekkürler 🥹💞

Aileme dönüyorum 🙏🥹”