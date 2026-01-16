Sinem Ünsal, Uzak Şehir'in Mardin'deki Zorlu Çekim Şartlarını Açıkladı
Sinem Ünsal, katıldığı ödül töreninde muhabirlerini sorularını yanıtladı. Uzak Şehir çekimlerinde yaşadığı zorluklardan bahseden Sinem Ünsal, Mardin'in -11 dereceye varan soğuk havasında yaşadıklarını anlattı.
KAYNAK: Gel Konuşalım / TV8
Uzak Şehir'in başrolü Sinem Ünsal, dizi çekimleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Sinem Ünsal'ın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
