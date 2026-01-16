onedio
Sinem Ünsal, Uzak Şehir'in Mardin'deki Zorlu Çekim Şartlarını Açıkladı

Sinem Ünsal, Uzak Şehir'in Mardin'deki Zorlu Çekim Şartlarını Açıkladı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.01.2026 - 20:29

Sinem Ünsal, katıldığı ödül töreninde muhabirlerini sorularını yanıtladı. Uzak Şehir çekimlerinde yaşadığı zorluklardan bahseden Sinem Ünsal, Mardin'in -11 dereceye varan soğuk havasında yaşadıklarını anlattı.

KAYNAK: Gel Konuşalım / TV8

Uzak Şehir'in başrolü Sinem Ünsal, dizi çekimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Uzak Şehir'in başrolü Sinem Ünsal, dizi çekimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ödül törenine katılan Sinem Ünsal, muhabirlerin dizi hakkındaki sorularına yanıt verdi. Uzak Şehir setinde en unutamadığı anlar sorulan Ünsal, Mardin'in -11 dereceyi bulan soğuk havalarından yakındı.

Sinem Ünsal verdiği röportajda; 'En unutamadığım an -11'i görmüştük. Açamıyorum ağzımı, donuyor artık. Yani mimiklerimiz donuyor, ellerimiz donuyor. Gerçekten oyun halindeyken anında refleks veremez hale geliyoruz bazen. O çok şaşırtıcı.' ifadelerini kullandı.

Sinem Ünsal'ın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

