Evrim Akın'ın Bez Bebek Setinde Çocuklarla İlgili Verdiği Röportaj Ortaya Çıktı

Evrim Akın'ın Bez Bebek Setinde Çocuklarla İlgili Verdiği Röportaj Ortaya Çıktı

16.01.2026 - 22:02

Oyuncu Asena Keskinci'nin Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialar uzun süre gündemden düşmemişti. Evrim Akın olayı henüz durulmamışken sosyal medyada Akın'ın Bez Bebek setinde çocuklar hakkında verdiği röportaj ortaya çıktı.

Evrim Akın, Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci'nin ortaya attığı iddialar sonrasında gündemden düşmüyor.

Evrim Akın, Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci'nin ortaya attığı iddialar sonrasında gündemden düşmüyor.

TikTok hesabından uzun açıklama videoları yayınlayan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın babasıyla yasak ilişki yaşadığını ve sette kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Bez Bebek setinde Evrim Akın'ın kendisine sık sık zorbalık yaptığını açıklayan Asena Keskinci'nin iddiaları ortalığı karıştırırken Evrim Akın'ın Bez Bebek dizisi setinde verdiği bir röportaj ortaya çıktı. Setteki çocuklardan bahseden Evrim Akın'ın 'Çocukların sıfır halleri, önyargısız halleri alıp götürüyor.' ifadelerini kullanması gündem oldu.

Evrim Akın'ın Bez Bebek dizisindeki röportajını buradan izleyebilirsiniz:

