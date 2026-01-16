onedio
Yasak Madde Test Sonucu Negatif Çıkan Oktay Kaynarca'dan İlk Açıklama Geldi

Esra Demirci
16.01.2026 - 20:43

Ünlü isimlere yönelik yapılan yasaklı madde operasyonları devam ediyor. Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu gibi isimler geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp saç ve kan örneği vermişti. Oktay Kaynarca'nın yasaklı madde test sonucu negatif çıkarken ünlü oyuncudan ilk açıklama geldi.

Oktay Kaynarca, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gözaltında saç ve kan örneği veren Oktay Kaynarca, 'Alnım açık, başım dik' açıklamasında bulunmuştu. Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca'nın yasaklı madde testlerinin negatif sonuçlandığı öğrenildi. Söz konusu gelişmenin ardından Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

İşte Oktay Kaynarca'nın açıklaması:

'Hayatım boyunca bana büyüklerimden miras kaldığı şekilde, onlardan öğrendiğim düsturla yaşamaya çalıştım. Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet; hayat yolculuğumun değişmez kavramları oldu. Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama bu raporla temize çıktı ve söz verip ‘merak etmeyin, alnım açık başım dik’ sözümü de ispat etmiş oldum.

‘Her şerden bir hayır çıkar’ sözünün ispatı ise, ilk günden itibaren koşulsuz şartsız yakınlarımın dışında, yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca destek gelmesi idi. Bu benim için çok onur verici, hayatımın geri kalanı için çok büyük bir motivasyon oldu. Hayatım boyunca insan biriktirmiş olmanın ödülünü bir kez daha almış oldum.

Bana bu gururu yaşatan siz milyonlarca vicdanlı insana sahip olmak benim için ödüllerin en büyüğüdür. Her birinize tek tek teşekkür etmeyi borç bilirim, hakkınızı helal edin. Kimsenin şüphesi olmasın ki, devletin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna olan desteğim ise sonuna kadar devam edecektir.

Sevgiler ve saygılarımla.”

