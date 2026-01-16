Yasak Madde Test Sonucu Negatif Çıkan Oktay Kaynarca'dan İlk Açıklama Geldi
Ünlü isimlere yönelik yapılan yasaklı madde operasyonları devam ediyor. Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu gibi isimler geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp saç ve kan örneği vermişti. Oktay Kaynarca'nın yasaklı madde test sonucu negatif çıkarken ünlü oyuncudan ilk açıklama geldi.
Oktay Kaynarca, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
İşte Oktay Kaynarca'nın açıklaması:
