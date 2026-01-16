Acun Ilıcalı, Survivor'daki Yeni Cezanın RTÜK Nedeniyle TV'de Yayınlanmayacağını Açıkladı
Survivor 2026'da yeni bir kural geldi. Ödül oyununu kaybeden yarışmacılar bu defa zorlu cezalara gönderiliyor. Çöp toplama ve bulaşık yıkama cezasıyla karşı karşıya kalan yarışmacıların bir sonraki cezası merak edilirken Acun Ilıcalı'dan kritik bir açıklama geldi. Acun Ilıcalı, sıradaki cezanın RTÜK kuralları gereği TV8 ekranlarında yayınlanamayacağını açıkladı.
Survivor 2026 tüm hızıyla devam ediyor.
