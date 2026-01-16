onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Acun Ilıcalı, Survivor'daki Yeni Cezanın RTÜK Nedeniyle TV'de Yayınlanmayacağını Açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor'daki Yeni Cezanın RTÜK Nedeniyle TV'de Yayınlanmayacağını Açıkladı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.01.2026 - 23:15

Survivor 2026'da yeni bir kural geldi. Ödül oyununu kaybeden yarışmacılar bu defa zorlu cezalara gönderiliyor. Çöp toplama ve bulaşık yıkama cezasıyla karşı karşıya kalan yarışmacıların bir sonraki cezası merak edilirken Acun Ilıcalı'dan kritik bir açıklama geldi. Acun Ilıcalı, sıradaki cezanın RTÜK kuralları gereği TV8 ekranlarında yayınlanamayacağını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026 tüm hızıyla devam ediyor.

Survivor 2026 tüm hızıyla devam ediyor.

Yarışmacıların ciddi anlamda zorluk çektiği 2026 sezonunda ayrıca ödül oyununu kaybeden yarışmacılara ceza verilmesi herkesi şaşırtmıştı. Bugüne kadar çöp toplama ve bulaşık yıkama cezaları verilen Survivor'da sıradaki ceza şimdiden merak uyandırıyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2026'nın son bölümünde sıradaki cezanın RTÜK kuralları nedeniyle televizyonda yayınlanamayacağını açıkladı. Yarışmacılar söz konusu açıklama karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken sıradaki cezanın ne olacağına dair teoriler ortalığı karıştırdı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın