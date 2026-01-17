onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'da Oyunu Kaybeden Yarışmacının Rakip Takımdan Birinin Burnunu Kırdığı Anlar

Survivor'da Oyunu Kaybeden Yarışmacının Rakip Takımdan Birinin Burnunu Kırdığı Anlar

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.01.2026 - 08:28

Survivor dünyanın dört bir yanında yayınlanıyor. Survivor Romanya'da ise şoke eden bir olay yaşandı. Survivor Romanya 2020'de oyunu kaybeden MMA dövüşçüsü Ana Maria Pal, rakip takımdan bir yarışmacının burnunu kırdı. O anlar yıllar sonra sosyal medyada yeniden viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor Romanya'nın 2020 sezonunda yaşanan bir olay sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Survivor Romanya'nın 2020 sezonunda yaşanan bir olay sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada yayılan videoda Survivor Romanya'da oyunu kaybeden MMA dövüşçüsü Ana Maria Pal, rakip takımdan bir yarışmacının burnunu kırıyor. Şoke eden anlar 6 yıl sonra bile şaşırtmaya devam ederken Ana Maria Pal'ın diskalifiye olmasına neden olan anlara yorum yağdı.

İşte Survivor Romanya'daki şoke eden olay:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Can vanKamp

Bomboş ve dolandırıcılık kelimesinin hakkını veren bir içerik daha!

oxy

bir click için bu kadar düşmeye değer mi