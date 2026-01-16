onedio
MasterChef Altın Kupa'da İlk Finalist Belli Oldu! MasterChef'te Kim Finalist Oldu?

MasterChef Türkiye
17.01.2026 - 00:26

MasterChef Türkiye Altın Kupa'nın 16 Ocak Cuma günü yayınlanan bölümünde ilk finalist belli oldu. Çağatay, Sergen, Kıvanç ve Hasan'ın yarıştığı MasterChef Altın Kupa'da ilk finalist kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye Altın Kupa'da büyük finale günler kaldı.

Çağatay, Sergen, Hasan ve Kıvanç'ın kıyasıya mücadele verdiği MasterChef Türkiye Altın Kupa'da beklenen an geldi. İlk finalistin açıklanacağı gecede yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi. MasterChef Altın Kupa'da ilk finalist sonunda açıklandı.

16 Ocak MasterChef Altın Kupa'da ilk finalist Hasan oldu.

Hasan, Çağatay'la son ikiye kalarak puan farkıyla Altın Kupa'nın ilk finalisti olmaya hak kazandı.

