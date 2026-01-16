MasterChef Altın Kupa'da İlk Finalist Belli Oldu! MasterChef'te Kim Finalist Oldu?
MasterChef Türkiye Altın Kupa'nın 16 Ocak Cuma günü yayınlanan bölümünde ilk finalist belli oldu. Çağatay, Sergen, Kıvanç ve Hasan'ın yarıştığı MasterChef Altın Kupa'da ilk finalist kim oldu? İşte detaylar...
MasterChef Türkiye Altın Kupa'da büyük finale günler kaldı.
16 Ocak MasterChef Altın Kupa'da ilk finalist Hasan oldu.
