Uçakta Yaşadığı An Her Şeyi Değiştirdi: 2 Yılda 54 Kilo Verdi! Tek Bir Kuralı Uyguladı
Uzun süre kilo problemi yaşayan 28 yaşındaki Daisie Jenson için değişimin başlangıcı sıradan bir uçuş sırasında yaşadığı küçük ama sarsıcı bir an oldu. Emniyet kemerini zor kapatabildiğini fark etmesi, yıllardır ertelediği yüzleşmeyi kaçınılmaz hâle getirdi. Bu farkındalığın ardından profesyonel destek alarak beslenme alışkanlıklarını kökten değiştiren Jenson, şok diyetler yerine sürdürülebilir bir kalori açığına odaklandı. İki yıl içinde 54 kilo veren genç kadın, yalnızca fiziksel görünümünde değil, ruh hâlinde ve yaşam kalitesinde de belirgin bir dönüşüm yaşadı.
İşte detaylar...
İngiltere’nin Kent bölgesinde yaşayan 28 yaşındaki Daisie Jenson, yıllarca süren duygusal yeme alışkanlıkları ve kaygı problemleri sonrası radikal ama sürdürülebilir bir kararla hayatını değiştirdi.
Dönüm noktası ise 2023 yazında çıktığı bir uçak yolculuğu oldu.
Başlangıçta günlük kalori miktarı ciddi şekilde düşürülen Jenson, zamanla bu düzene adapte oldu.
Bugün 81 kilo olan ve beden ölçüsü 14’e düşen Jenson, yalnızca fiziksel olarak değil, mental olarak da büyük bir değişim yaşadığını söylüyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
