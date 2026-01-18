onedio
Uçakta Yaşadığı An Her Şeyi Değiştirdi: 2 Yılda 54 Kilo Verdi! Tek Bir Kuralı Uyguladı

Metehan Bozkurt
18.01.2026 - 14:08

Uzun süre kilo problemi yaşayan 28 yaşındaki Daisie Jenson için değişimin başlangıcı sıradan bir uçuş sırasında yaşadığı küçük ama sarsıcı bir an oldu. Emniyet kemerini zor kapatabildiğini fark etmesi, yıllardır ertelediği yüzleşmeyi kaçınılmaz hâle getirdi. Bu farkındalığın ardından profesyonel destek alarak beslenme alışkanlıklarını kökten değiştiren Jenson, şok diyetler yerine sürdürülebilir bir kalori açığına odaklandı. İki yıl içinde 54 kilo veren genç kadın, yalnızca fiziksel görünümünde değil, ruh hâlinde ve yaşam kalitesinde de belirgin bir dönüşüm yaşadı.

İşte detaylar...

İngiltere’nin Kent bölgesinde yaşayan 28 yaşındaki Daisie Jenson, yıllarca süren duygusal yeme alışkanlıkları ve kaygı problemleri sonrası radikal ama sürdürülebilir bir kararla hayatını değiştirdi.

2019–2023 yılları arasında yaklaşık 32 kilo alan Jenson, bu süreçte neredeyse her gün fast food tükettiğini, hafta sonları ise neredeyse tüm öğünlerini paket servisle geçirdiğini söylüyor. Zamanla kilosu 137’ye, beden ölçüsü ise 20 bedene kadar çıktı.

Dönüm noktası ise 2023 yazında çıktığı bir uçak yolculuğu oldu.

Emniyet kemerini zor kapatabildiğini fark eden Jenson, kısa süre sonra doktorundan kalp rahatsızlığı riskiyle ilgili ciddi bir uyarı aldı. Bunun ardından Temmuz 2023’te profesyonel destekle uygulanan, kalori açığına dayalı bir beslenme programına başladı. Temel kuralı netti: Vücudunun yaktığından daha az kalori almak.

Başlangıçta günlük kalori miktarı ciddi şekilde düşürülen Jenson, zamanla bu düzene adapte oldu.

Kontrollü öğünler, protein ve sebze ağırlıklı beslenme, alkol tüketiminin azaltılması, bol su içme ve kişisel antrenman desteğiyle ayda ortalama 6 kilo vermeyi başardı. Süreç boyunca şok diyetlerden özellikle uzak durduğunu vurgulayan Jenson, daha önce denediği hızlı kilo verme yöntemlerinin hep geri dönüşle sonuçlandığını ifade ediyor.

Bugün 81 kilo olan ve beden ölçüsü 14’e düşen Jenson, yalnızca fiziksel olarak değil, mental olarak da büyük bir değişim yaşadığını söylüyor.

Kaygı seviyesinin azaldığını, sosyal hayata daha rahat karıştığını ve günlük yaşam kalitesinin belirgin şekilde arttığını belirtiyor. Kendi deneyiminden yola çıkarak da şu mesajı veriyor. Kalıcı sonuçlar için geçici çözümler değil, sürdürülebilir yaşam tarzı değişiklikleri şart.

