Uçakta Yaşadığı An Her Şeyi Değiştirdi: 2 Yılda 54 Kilo Verdi! Tek Bir Kuralı Uyguladı

Uzun süre kilo problemi yaşayan 28 yaşındaki Daisie Jenson için değişimin başlangıcı sıradan bir uçuş sırasında yaşadığı küçük ama sarsıcı bir an oldu. Emniyet kemerini zor kapatabildiğini fark etmesi, yıllardır ertelediği yüzleşmeyi kaçınılmaz hâle getirdi. Bu farkındalığın ardından profesyonel destek alarak beslenme alışkanlıklarını kökten değiştiren Jenson, şok diyetler yerine sürdürülebilir bir kalori açığına odaklandı. İki yıl içinde 54 kilo veren genç kadın, yalnızca fiziksel görünümünde değil, ruh hâlinde ve yaşam kalitesinde de belirgin bir dönüşüm yaşadı.

