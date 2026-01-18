onedio
Nakliye Konteynerini Yaşam Alanına Çeviren Çift Aylık Sadece 12 Bin TL Harcıyor!



Metehan Bozkurt

18.01.2026 - 15:06

Genç çift, iki nakliye konteynerini dönüştürerek hayallerindeki evi inşa etti. Texas Hill Country’deki 58 metrekarelik bu ev, modern tasarımı, üst kat terası ve düşük yaşam maliyetiyle dikkat çekiyor. Aylık giderleri yalnızca 220 sterlin (yaklaşık 12 bin TL) civarında olan çift, sınırlı alanın sunduğu işlevsellik ve huzuru sosyal medyada paylaştı. Ancak herkes bu sıra dışı yaşam tarzını benimsemeye sıcak bakmıyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/379...
İki adet nakliye konteyneri satın alarak hayallerindeki evi inşa eden genç bir çift, hem düşük yaşam maliyetiyle hem de sıra dışı tercihleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



Ancak bu yaşam tarzı, herkes için cazip değil.

26 yaşındaki Lexi Newkirk ve eşi Diego, her biri yaklaşık 4.100 sterline denk gelen iki konteyner satın alarak Texas Hill Country’de toplam 58 metrekarelik bir yaşam alanı oluşturdu. Çiftin “hayal evi” olarak tanımladığı bu yapı, görenleri ikiye böldü. Kimileri evi “hemen yaşanacak kadar güzel” bulurken, kimileri alanın “fazlasıyla klostrofobik” olduğunu savundu.

Sosyal medyada paylaştığı ve kısa sürede viral olan videosunda Lexi, dokuz ay süren yoğun bir emeğin ardından ortaya çıkan evi gururla tanıttı.



Konteynerlerin yerleştirildiği özel platform için toplamda yaklaşık 8.160 sterlin harcayan çift, bu sayede aylık giderlerini oldukça düşük seviyede tutmayı başardı. Lexi’ye göre aylık masraflar, mevsime bağlı olarak 223 ila 455 sterlin arasında değişiyor.

Evin içinde tam donanımlı bir mutfak, 1,5 banyo, gün batımına bakan bir ebeveyn banyosu, ısıtmalı havlu askısı, üst kata çıkan spiral merdiven ve gün doğumu ile gün batımını izlemeye imkan tanıyan bir çatı terası bulunuyor. Yatak odası ise üst katta yer alıyor, manzarasıyla dikkat çekiyor.

Çift, inşaat sürecinin büyük bölümünü kendileri üstlendi.



Yalıtım, iç planlama, tasarım ve boyama gibi işleri kendi emekleriyle yapan Lexi ve Diego, yalnızca tesisat ve elektrik gibi uzmanlık gerektiren alanlarda profesyonel destek aldı. Lexi, bu sürecin beklediklerinden daha maliyetli olduğunu kabul etse de ortaya çıkan sonucun “daha işlevsel, verimli ve huzurlu” bir yaşam sunduğunu söylüyor.

