Nakliye Konteynerini Yaşam Alanına Çeviren Çift Aylık Sadece 12 Bin TL Harcıyor!
Genç çift, iki nakliye konteynerini dönüştürerek hayallerindeki evi inşa etti. Texas Hill Country’deki 58 metrekarelik bu ev, modern tasarımı, üst kat terası ve düşük yaşam maliyetiyle dikkat çekiyor. Aylık giderleri yalnızca 220 sterlin (yaklaşık 12 bin TL) civarında olan çift, sınırlı alanın sunduğu işlevsellik ve huzuru sosyal medyada paylaştı. Ancak herkes bu sıra dışı yaşam tarzını benimsemeye sıcak bakmıyor.
İşte detaylar...
İki adet nakliye konteyneri satın alarak hayallerindeki evi inşa eden genç bir çift, hem düşük yaşam maliyetiyle hem de sıra dışı tercihleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Sosyal medyada paylaştığı ve kısa sürede viral olan videosunda Lexi, dokuz ay süren yoğun bir emeğin ardından ortaya çıkan evi gururla tanıttı.
Çift, inşaat sürecinin büyük bölümünü kendileri üstlendi.
