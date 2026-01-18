Nakliye Konteynerini Yaşam Alanına Çeviren Çift Aylık Sadece 12 Bin TL Harcıyor!

Ancak bu yaşam tarzı, herkes için cazip değil.

26 yaşındaki Lexi Newkirk ve eşi Diego, her biri yaklaşık 4.100 sterline denk gelen iki konteyner satın alarak Texas Hill Country’de toplam 58 metrekarelik bir yaşam alanı oluşturdu. Çiftin “hayal evi” olarak tanımladığı bu yapı, görenleri ikiye böldü. Kimileri evi “hemen yaşanacak kadar güzel” bulurken, kimileri alanın “fazlasıyla klostrofobik” olduğunu savundu.