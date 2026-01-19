onedio
Bir Akademisyenin Öğrencisine Attığı Mesaj Gündem Oldu: "Umarım Daha Çok Çalışırsın"

Bir Akademisyenin Öğrencisine Attığı Mesaj Gündem Oldu: "Umarım Daha Çok Çalışırsın"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.01.2026 - 08:36

Bir akademisyenin, öğrencisine attığı e-posta sosyal medyada gündem oldu. Mesajda akademisyen, öğrencisinin final sınavındaki düşük notunu dile getirirken, daha fazla çalışmanın önemine dikkat çekti.

O mesaj sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmurundan kaçamadı. Buyurun, beraber bakalım...

Bir akademisyenin öğrencisine attığı mail gündem oldu. Mesaj şöyleydi:

Bir akademisyenin öğrencisine attığı mail gündem oldu. Mesaj şöyleydi:

'Merhaba Sıla,

Finalin çok kötü oldugu icin aslında not verecek bir yer bulamadım. Şimdi finaline tekrar baktık 1 puanlık bir yeri atlamışım. 1 puan da ben verdim ve finalini 9 olarak değiştirdim, DD aldın. Ancak şu derse arkalı önlü bir A4 sayfasına hazırlanmış özetle 2 saat çalışarak girilse senin aldığın final notundan fazlası alınır. ben sizlerin derslere bu kadar nasıl ilgisiz oldugunu gercekten anlayamıyorum... Umarım ileride daha çok çalışırsın.'

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
