Bir Akademisyenin Öğrencisine Attığı Mesaj Gündem Oldu: "Umarım Daha Çok Çalışırsın"

'Merhaba Sıla,

Finalin çok kötü oldugu icin aslında not verecek bir yer bulamadım. Şimdi finaline tekrar baktık 1 puanlık bir yeri atlamışım. 1 puan da ben verdim ve finalini 9 olarak değiştirdim, DD aldın. Ancak şu derse arkalı önlü bir A4 sayfasına hazırlanmış özetle 2 saat çalışarak girilse senin aldığın final notundan fazlası alınır. ben sizlerin derslere bu kadar nasıl ilgisiz oldugunu gercekten anlayamıyorum... Umarım ileride daha çok çalışırsın.'