1.4 Milyar Dolar Serveti Olan Ronaldo'nun Kablolu Kulaklığı Sosyal Medyanın Gündeminde

1.4 Milyar Dolar Serveti Olan Ronaldo'nun Kablolu Kulaklığı Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
20.01.2026 - 17:43

Kariyerine uzun süredir Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo Al-Nassr'da gollerini atmaya devam ediyor. Avrupa'da oynadığı dönem kadar ön planda olmasa da 2026 Dünya Kupası için kendini hazırlayan Ronaldo aynı zamanda büyük bir servetin de sahibi. Geçtiğimiz gün maç çıkışı kablolu kulaklık tercihi dikkat çeken Ronaldo'nun bu alışkanlığı sosyal medyada da konuşuldu.

Takımıyla birlikte kameralara tarafından görüntülenen Portekizli yıldız bir ayrıntıyla gündeme geldi.

Geçmişte kablolu kulaklıklar üreten bir markanın da reklam yüzü olan Portekizli kablolu kulaklık takmaya devam ediyor. Pek çok kişi daha pratik olan kablosuz kulaklıklar yerine kablolu tercih edilmesinin nedeni olarak da 41 yaşında sağlığına önem gösteren yıldız futbolcunun hassasiyeti olarak gösteriliyor. Pek çok isim radyasyon çekincesiyle kablolu kulaklık kullanmaya devam ediyor.

Tabii tercih sosyal medyanın da gündemine düştü.

Pek çok kişi bu tercihi yorumladı.

houseof

Ben de kablolu tercih ediyorum ve parayla alalası yok. Kablosuzlar radyasyon yayıyor, çok riskli olmasa da dikkat etmek isteyenler var.