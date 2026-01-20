1.4 Milyar Dolar Serveti Olan Ronaldo'nun Kablolu Kulaklığı Sosyal Medyanın Gündeminde
Kariyerine uzun süredir Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo Al-Nassr'da gollerini atmaya devam ediyor. Avrupa'da oynadığı dönem kadar ön planda olmasa da 2026 Dünya Kupası için kendini hazırlayan Ronaldo aynı zamanda büyük bir servetin de sahibi. Geçtiğimiz gün maç çıkışı kablolu kulaklık tercihi dikkat çeken Ronaldo'nun bu alışkanlığı sosyal medyada da konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takımıyla birlikte kameralara tarafından görüntülenen Portekizli yıldız bir ayrıntıyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii tercih sosyal medyanın da gündemine düştü.
Pek çok kişi bu tercihi yorumladı.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ben de kablolu tercih ediyorum ve parayla alalası yok. Kablosuzlar radyasyon yayıyor, çok riskli olmasa da dikkat etmek isteyenler var.