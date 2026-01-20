1.4 Milyar Dolar Serveti Olan Ronaldo'nun Kablolu Kulaklığı Sosyal Medyanın Gündeminde

Geçmişte kablolu kulaklıklar üreten bir markanın da reklam yüzü olan Portekizli kablolu kulaklık takmaya devam ediyor. Pek çok kişi daha pratik olan kablosuz kulaklıklar yerine kablolu tercih edilmesinin nedeni olarak da 41 yaşında sağlığına önem gösteren yıldız futbolcunun hassasiyeti olarak gösteriliyor. Pek çok isim radyasyon çekincesiyle kablolu kulaklık kullanmaya devam ediyor.