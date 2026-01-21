Fenerbahçe Sadettin Saran'ın Taktığı Şalı Satışa Sundu
Alanyaspor maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de bir detay taraftarın dikkatini çekmişti. Başkan Sadettin Saran'ın taktığı şal sosyal medyada beğeni toplamıştı. Markası ve modeli merak edilen ürün hakkında bir açıklama geldi. Alanya maçında viral olan şalın Fenerium mağazalarında satışa çıktığı duyuruldu.
Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa Finali'ne sahanın içinden çok taraftara dağıtılan yağmurluklar damga vurmuştu.
Sadettin Saran'ın maçı takip ederken taktığı şal da satışa çıkarıldı.
