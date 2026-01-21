onedio
Fenerbahçe Sadettin Saran'ın Taktığı Şalı Satışa Sundu

Oğuzhan Kaya
21.01.2026 - 14:55

Alanyaspor maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de bir detay taraftarın dikkatini çekmişti. Başkan Sadettin Saran'ın taktığı şal sosyal medyada beğeni toplamıştı. Markası ve modeli merak edilen ürün hakkında bir açıklama geldi. Alanya maçında viral olan şalın Fenerium mağazalarında satışa çıktığı duyuruldu.

Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa Finali'ne sahanın içinden çok taraftara dağıtılan yağmurluklar damga vurmuştu.

Galatasaray yönetiminin yağmurluk tercihi eleştirilmiş, Fenerbahçe tarafından dağıtılan yağmurluklar ise başarılı bulunmuştu. Kısa süre sonra Fenerbahçe bu yağmurlukları satışa çıkarmıştı. Benzer bir hamle daha geldi.

Sadettin Saran'ın maçı takip ederken taktığı şal da satışa çıkarıldı.

Taraftarı saran şal sloganıyla online mağazalarda başta olmak üzere fiziki mağazalarda da satışa çıkan ürüne 799 lira fiyat etiketi kondu.

