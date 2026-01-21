Görenler Korktu “Arda Güler Hasta mı” Dedikodusu Yayıldı: Arda Güler’in Kolundaki Cihazın Sırrı Çözüldü
İspanya Ligi takımlarından Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde Fransız temsilcisi Monaco ile oynadığı maçta milli futbolcumuz Arda Güler’in kolunda görülen glikoz ölçüm cihazı kafaları karıştırdı. İlk bakışta sağlık sorunlarını akla getiren bu durumun arkasında yatan neden ise modern futbolun gerekliliklerinden biri.
Arda Güler'in kolundaki ne? Milli futbolcunun Monaco maçında koluna taktığı sensör hastalık belirtisi mi?
Futbolcuların yeni gizli silahı: Vücut yakıt göstergesi!
Bu teknolojinin en bilinen kullanıcısı, maraton tarihinin efsanesi Eliud Kipchoge.
