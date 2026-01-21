Görenler Korktu “Arda Güler Hasta mı” Dedikodusu Yayıldı: Arda Güler’in Kolundaki Cihazın Sırrı Çözüldü

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, takımının Monaco ile karşılaştığı mücadelede saha içindeki performansının yanı sıra kolundaki bir detayla da dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldızın maç boyunca kolunda taşıdığı ve kameralara yansıyan cihazın, kandaki şeker oranını anlık olarak takip eden bir glikoz ölçüm sensörü olduğu fark edildi.

Futbolseverler tarafından fark edilen bu görüntü, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken akıllara ilk olarak Arda'nın diyabet hastası olabileceği ihtimalini getirdi. Genellikle şeker hastalığının takibinde kullanılan bu medikal ürünün genç bir sporcuda görülmesi, taraftarlar arasında endişe ve merak uyandırdı.

Ancak spor dünyasındaki son teknolojik gelişmeler, bu durumun doğrudan bir hastalık habercisi olmayabileceğini gösteriyor. Günümüzde elit seviyedeki birçok atlet ve futbolcu, vücutlarının enerji yakıtını doğru yönetebilmek adına bu tip biyosensörlerden faydalanıyor. Kan şekeri seviyesindeki ani düşüş veya yükselişlerin performans üzerindeki etkisini analiz etmek isteyen teknik ekipler, oyunculara bu cihazları takarak verileri topluyor. Dolayısıyla Arda Güler’in bu tercihi, bir sağlık sorunundan ziyade, performansını zirveye çıkarmak için attığı profesyonel bir adım olarak değerlendiriliyor.