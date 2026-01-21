onedio
Görenler Korktu “Arda Güler Hasta mı” Dedikodusu Yayıldı: Arda Güler’in Kolundaki Cihazın Sırrı Çözüldü

Ali Can YAYCILI
21.01.2026 - 09:08 Son Güncelleme: 21.01.2026 - 09:15

İspanya Ligi takımlarından Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde Fransız temsilcisi Monaco ile oynadığı maçta milli futbolcumuz Arda Güler’in kolunda görülen glikoz ölçüm cihazı kafaları karıştırdı. İlk bakışta sağlık sorunlarını akla getiren bu durumun arkasında yatan neden ise modern futbolun gerekliliklerinden biri.

Arda Güler'in kolundaki ne? Milli futbolcunun Monaco maçında koluna taktığı sensör hastalık belirtisi mi?

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, takımının Monaco ile karşılaştığı mücadelede saha içindeki performansının yanı sıra kolundaki bir detayla da dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldızın maç boyunca kolunda taşıdığı ve kameralara yansıyan cihazın, kandaki şeker oranını anlık olarak takip eden bir glikoz ölçüm sensörü olduğu fark edildi.

Futbolseverler tarafından fark edilen bu görüntü, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken akıllara ilk olarak Arda'nın diyabet hastası olabileceği ihtimalini getirdi. Genellikle şeker hastalığının takibinde kullanılan bu medikal ürünün genç bir sporcuda görülmesi, taraftarlar arasında endişe ve merak uyandırdı.

Ancak spor dünyasındaki son teknolojik gelişmeler, bu durumun doğrudan bir hastalık habercisi olmayabileceğini gösteriyor. Günümüzde elit seviyedeki birçok atlet ve futbolcu, vücutlarının enerji yakıtını doğru yönetebilmek adına bu tip biyosensörlerden faydalanıyor. Kan şekeri seviyesindeki ani düşüş veya yükselişlerin performans üzerindeki etkisini analiz etmek isteyen teknik ekipler, oyunculara bu cihazları takarak verileri topluyor. Dolayısıyla Arda Güler’in bu tercihi, bir sağlık sorunundan ziyade, performansını zirveye çıkarmak için attığı profesyonel bir adım olarak değerlendiriliyor.

Futbolcuların yeni gizli silahı: Vücut yakıt göstergesi!

Sahalarda görmeye alıştığımız bu küçük sensörler, aslında modern futbolda devrim yaratan bir 'biyohack' yöntemi olarak kabul ediliyor. Tıpkı bir arabanın benzin göstergesi gibi çalışan bu cihazlar, sporcunun deposunda ne kadar enerji kaldığını teknik ekibe saniye saniye bildiriyor.

Futbolcuların maç içinde yaşadığı ani yorgunlukların veya konsantrasyon kayıplarının en büyük sebebi, kan şekerinin aniden düşmesidir. Bu cihazlar sayesinde antrenörler, oyuncunun şekeri tehlikeli sınıra inmeden önce ona karbonhidrat takviyesi yapılması gerektiğini anlıyor. Ayrıca her futbolcunun metabolizması farklı çalıştığı için, kime hangi dakikada, ne kadar enerji içeceği veya jel verileceği bu verilerle kişiye özel olarak planlanıyor. Yani bu teknoloji bir hastalığın tedavisi için değil, 90 dakika boyunca enerjiyi hiç düşürmeden maksimum performans alabilmek için kullanılıyor.

Bu teknolojinin en bilinen kullanıcısı, maraton tarihinin efsanesi Eliud Kipchoge.

Kenyalı atlet, 2 saatin altında maraton koşarak imkansızı başardığı o tarihi denemesinde, kan şekerini saniye saniye takip eden bu sensörlerden faydalandı. Kipchoge ve ekibi, hangi kilometrede enerji seviyesinin düşeceğini bu cihazla önceden görerek beslenme stratejisini buna göre ayarladı. Benzer şekilde, tenisin bir numarası Novak Djokovic de beslenmeye ve vücut verilerine olan takıntısıyla biliniyor ve antrenman dönemlerinde vücudunun tepkilerini ölçmek için bu teknolojiyi sıkça kullanıyor.

Özellikle Fransa Bisiklet Turu gibi insan sınırlarını zorlayan yarışlarda, Jumbo-Visma ve INEOS Grenadiers gibi elit takımlar, sporcularının 'duvara çarpmasını' yani enerjilerinin tükenmesini engellemek için yıllardır bu sensörleri standart donanım olarak kullanıyor. Öte yandan, Arda Güler'in Real Madrid'den eski takım arkadaşı Nacho Fernandez ve Alman tenisçi Alexander Zverev gibi isimler ise bu cihazı Tip 1 diyabet hastası oldukları için hem sağlıklarını korumak hem de üst düzey performanslarını sürdürebilmek amacıyla maç esnasında takmak zorunda kalıyor. 

Görünen o ki, Arda Güler de modern futbolun gerektirdiği bilimsel verilerden faydalanarak dünyanın en iyi atletlerinin izinden gidiyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
