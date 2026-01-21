Usta Sanatçı Haldun Dormen Hayatını Kaybetti
Usta tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, enfeksiyon sebebiyle tedavi altına alındığı hastanede yoğun bakıma alınmış, 12 Ocak’ta entübe edilmişti. Dormen’den kısa süre önce acı haber geldi, usta sanatçı yaşamını yitirdi.
