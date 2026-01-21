Usta Sanatçı Haldun Dormen Hayatını Kaybetti

Oğul Dormen, babasının sağlık durumuyla ilgili; ''Yaparsın şekerim! Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin'' ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise usta sanatçıdan acı haber geldi. Türk tiytrosunda önemli bir kilometre taşı olan Haldun Dormen bugün yaşamını yitirdi.

Ömer Dormen acı kaybın ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim.

Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.

Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır.'