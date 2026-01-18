Kuru Meyveler İçerisinde En Sağlıklı Olanı Herkesi Şaşırttı: "Süper Meyve"
Beslenme uzmanları, kışın sık tüketilen kuru meyveler arasında öne çıkan ismi açıkladı. Yüksek lif, kalsiyum ve mineral içeriğiyle bu kuru meyve, diyet listelerinin yeni “süper meyvesi” olarak gösteriliyor.
Son araştırmalar, kuru incirin zengin besin içeriğiyle “diyetin en iddialı meyvesi” olarak öne çıktığını gösteriyor. Uzmanlara göre incir, yalnızca sağlıklı bir atıştırmalık değil, aynı zamanda doğal bir şifa kaynağı niteliği taşıyor.
İncir tok tutmasıyla da diğer kuru meyvelerden ayrılıyor.
İnsülin direncine dikkat edenler sıklıkla tercih ediyor.
