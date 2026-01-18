Kuru Meyveler İçerisinde En Sağlıklı Olanı Herkesi Şaşırttı: "Süper Meyve"

Kuru inciri benzerlerinden ayıran en dikkat çekici yönü, beklenenden çok daha yüksek kalsiyum içeriği. Yapılan değerlendirmelere göre 100 gram kuru incirde yaklaşık 214 miligram kalsiyum bulunuyor. Bu değer, 160 miligram kalsiyum içeren kuru kayısıyı geride bırakırken, ortalama 272 miligram civarında kalsiyum barındıran kuru erikle de yarışıyor. Uzmanlar, özellikle kemik ve eklem sağlığını korumak isteyenler ile osteoporoz riski taşıyanlar için incirin önemli bir avantaj sunduğunu vurguluyor.

Lif açısından da incir açık ara öne çıkıyor. Kuru erikten neredeyse iki kat fazla lif içeren incir, sindirim sistemi üzerinde sert bir etki yaratmadan dengeleyici rol oynuyor. Kuru eriğin zaman zaman görülen ani müshil etkisinin aksine, incir bağırsak florasını nazikçe destekleyerek sindirimi düzenliyor ve vücudun atıklarından arınmasına katkı sağlıyor.

Ayrıca uzun süre tok tutma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Yüksek lif oranı sayesinde daha çabuk tokluk hissi sağlayan kuru incir, diyet yapanlar için sağlıklı ve pratik bir ara öğün olarak öne çıkıyor.