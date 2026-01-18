onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kuru Meyveler İçerisinde En Sağlıklı Olanı Herkesi Şaşırttı: "Süper Meyve"

Kuru Meyveler İçerisinde En Sağlıklı Olanı Herkesi Şaşırttı: "Süper Meyve"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.01.2026 - 23:46

Beslenme uzmanları, kışın sık tüketilen kuru meyveler arasında öne çıkan ismi açıkladı. Yüksek lif, kalsiyum ve mineral içeriğiyle bu kuru meyve, diyet listelerinin yeni “süper meyvesi” olarak gösteriliyor.

Son araştırmalar, kuru incirin zengin besin içeriğiyle “diyetin en iddialı meyvesi” olarak öne çıktığını gösteriyor. Uzmanlara göre incir, yalnızca sağlıklı bir atıştırmalık değil, aynı zamanda doğal bir şifa kaynağı niteliği taşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İncir tok tutmasıyla da diğer kuru meyvelerden ayrılıyor.

İncir tok tutmasıyla da diğer kuru meyvelerden ayrılıyor.

Kuru inciri benzerlerinden ayıran en dikkat çekici yönü, beklenenden çok daha yüksek kalsiyum içeriği. Yapılan değerlendirmelere göre 100 gram kuru incirde yaklaşık 214 miligram kalsiyum bulunuyor. Bu değer, 160 miligram kalsiyum içeren kuru kayısıyı geride bırakırken, ortalama 272 miligram civarında kalsiyum barındıran kuru erikle de yarışıyor. Uzmanlar, özellikle kemik ve eklem sağlığını korumak isteyenler ile osteoporoz riski taşıyanlar için incirin önemli bir avantaj sunduğunu vurguluyor.

Lif açısından da incir açık ara öne çıkıyor. Kuru erikten neredeyse iki kat fazla lif içeren incir, sindirim sistemi üzerinde sert bir etki yaratmadan dengeleyici rol oynuyor. Kuru eriğin zaman zaman görülen ani müshil etkisinin aksine, incir bağırsak florasını nazikçe destekleyerek sindirimi düzenliyor ve vücudun atıklarından arınmasına katkı sağlıyor.

Ayrıca uzun süre tok tutma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Yüksek lif oranı sayesinde daha çabuk tokluk hissi sağlayan kuru incir, diyet yapanlar için sağlıklı ve pratik bir ara öğün olarak öne çıkıyor.

İnsülin direncine dikkat edenler sıklıkla tercih ediyor.

İnsülin direncine dikkat edenler sıklıkla tercih ediyor.

Kuru üzüm ve hurma gibi glisemik indeksi yüksek meyvelerin aksine, kuru incirin glisemik indeksi yaklaşık 40 seviyesinde bulunuyor. Bu özellik, kan şekerinde ani yükselişlerden kaçınmak isteyenler ve insülin direncine dikkat edenler için inciri daha güvenli bir seçenek haline getiriyor.

Sağlıklı beslenmeyi benimseyenlerin inciri öne çıkarmasının bir diğer nedeni ise üretim süreci. Kuru kayısılar çoğunlukla rengini koruması için kükürt dioksitle işlem görürken, incirler büyük ölçüde doğal yöntemlerle kurutuluyor. Bu da incirin daha sade ve katkısız bir ürün algısı yaratmasını sağlıyor.

Öte yandan kuru incirin kalori değeri yüksek. 100 gramında yaklaşık 257 kalori bulunması nedeniyle ölçülü tüketilmesi gerekiyor. Uzmanlar, günlük 3–4 adet kuru incirin yeterli olduğunu; incirin yulaf, salata ya da lor peyniriyle birlikte sağlıklı bir ara öğün olarak tüketilebileceğini belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın