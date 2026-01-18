Meteoroloji Yeni Hafta İçin Uyardı: Kar Devam Edecek Türkiye Donacak
Ukrayna ve Rusya üzerinden gelen yeni soğuk hava sistemi Türkiye genelinde etkisini artırıyor. Sıcaklıkların 1 dereceye kadar düştüğü İstanbul başta olmak üzere birçok kentte kar yağışı sürerken, iç ve doğu bölgelerin perşembe gününe kadar şiddetli soğukların etkisi altında kalması bekleniyor.
Kar yağışı hafta başından itibaren devam edecek.
Perşembe gününe kadar kar ve soğuk devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm bölgeler için uyarı yayınladı.
