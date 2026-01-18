onedio
Meteoroloji Yeni Hafta İçin Uyardı: Kar Devam Edecek Türkiye Donacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
18.01.2026 - 22:12

Ukrayna ve Rusya üzerinden gelen yeni soğuk hava sistemi Türkiye genelinde etkisini artırıyor. Sıcaklıkların 1 dereceye kadar düştüğü İstanbul başta olmak üzere birçok kentte kar yağışı sürerken, iç ve doğu bölgelerin perşembe gününe kadar şiddetli soğukların etkisi altında kalması bekleniyor.

Kar yağışı hafta başından itibaren devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Karadeniz kaynaklı soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. İstanbul’un da aralarında bulunduğu Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yeni haftanın başında kar yağışı devam edecek.

Perşembe gününe kadar kar ve soğuk devam edecek.

Birçok ilde sıcaklıkları sıfırın altına çeken soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Öte yandan İstanbul için karla birlikte fırtına uyarısı yapıldı. Akşam saatlerinden sonra soğuk havanın etkisini artırdığı kentte, Avrupa Yakası’nda Beşiktaş, Arnavutköy, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Sultangazi ile Anadolu Yakası’nda Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile’nin yüksek kesimleri karla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm bölgeler için uyarı yayınladı.

Meteoroloji’nin öngörülerine göre İstanbul’da kar yağışı bugün ve pazartesi günü boyunca etkisini sürdürecek.

İstanbul Valiliği ise Marmara ile Batı Karadeniz’de pazar sabahı başlaması beklenen ve megakenti de etkileyecek fırtına için uyarıda bulundu. Saatte 50–75 kilometre hızla esmesi beklenen 6–8 kuvvetindeki fırtına nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

MGM ayrıca Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Çankırı çevreleri, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Çanakkale’nin doğusunda kar yağışının süreceğini bildirdi. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ riskinin devam ettiği de vurgulandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
