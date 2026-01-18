Meteoroloji Yeni Hafta İçin Uyardı: Kar Devam Edecek Türkiye Donacak

Meteoroloji’nin öngörülerine göre İstanbul’da kar yağışı bugün ve pazartesi günü boyunca etkisini sürdürecek.

İstanbul Valiliği ise Marmara ile Batı Karadeniz’de pazar sabahı başlaması beklenen ve megakenti de etkileyecek fırtına için uyarıda bulundu. Saatte 50–75 kilometre hızla esmesi beklenen 6–8 kuvvetindeki fırtına nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

MGM ayrıca Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Çankırı çevreleri, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Çanakkale’nin doğusunda kar yağışının süreceğini bildirdi. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ riskinin devam ettiği de vurgulandı.