Galatasaray Kritik Maçta Evinde Atletico Madrid'le 1-1 Berabere Kaldı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki sıralaması için hayati derecede öneme sahip iki maçtan ilkine Atletico Madrid karşısında çıktı. Erken dakikalarda geri düşen sarı kırmızılılar Sane'nin etkili olduğu atakta Sallai'nin ortasında Atletico'nun kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı.
İlk yarı bu skorla biterken ikinci yarıda karşılıklı ataklar sonuç vermedi.
Afrika Kupası'ndan dönen Osimhen ik 11'e girdi.
İlk yarıda karşılıklı goller vardı.
İkinci yarıda Galatasaray oyunu dengeye getirdi ve Sane ile etkili olmaya çalıştı.
