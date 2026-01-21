onedio
Galatasaray Kritik Maçta Evinde Atletico Madrid'le 1-1 Berabere Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.01.2026 - 22:38

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki sıralaması için hayati derecede öneme sahip iki maçtan ilkine Atletico Madrid karşısında çıktı. Erken dakikalarda geri düşen sarı kırmızılılar Sane'nin etkili olduğu atakta Sallai'nin ortasında Atletico'nun kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. 

İlk yarı bu skorla biterken ikinci yarıda karşılıklı ataklar sonuç vermedi.

Afrika Kupası'ndan dönen Osimhen ik 11'e girdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray, Atletico Madrid’i ağırladı. Teknik direktör Okan Buruk, Gaziantep FK maçına göre 2 değişiklik yaptı: Osimhen, Afrika Uluslar Kupası sonrası 39 gün aradan sonra kadroya döndü ve Mauro Icardi’nin yerine ilk 11’de oynadı; Torreira da cezalı olduğu Gaziantep maçının ardından sahaya çıktı.

Sakatlığı bulunan Gabriel Sara, özel önlemlerle kadroya alındı. Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Ismail Jakobs ise sabah İstanbul’a dönerek maç kadrosuna dahil edildi. Galatasaray, Uğurcan, Sallai, Sanchez, Bardakcı, Elmalı, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış ve Osimhen ilk 11’iyle sahaya çıktı.

İlk yarıda karşılıklı goller vardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Atletico Madrid, 4. dakikada Ruggeri’nin ortasına Simeone’nin kafa vuruşuyla öne geçti. Galatasaray ise 20. dakikada Sallai’nin ortasına Llorente’nin ters dokunuşuyla beraberliği sağladı. İlk yarının son bölümünde Barış Alper Yılmaz’ın şutu üstten auta çıktı.

İkinci yarıda Galatasaray oyunu dengeye getirdi ve Sane ile etkili olmaya çalıştı.

Galatasaray ikinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyarken gole ulaşmakta iki taraf da zorlandı. 

Hakem Kovacs'ın zaman zaman kartına başvurduğu maçta gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi. 

Son dakikalarda Uğurcan Çakır üst üste pozisyonlarda başarılı bir performans sergiledi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
