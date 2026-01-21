Galatasaray Kritik Maçta Evinde Atletico Madrid'le 1-1 Berabere Kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray, Atletico Madrid’i ağırladı. Teknik direktör Okan Buruk, Gaziantep FK maçına göre 2 değişiklik yaptı: Osimhen, Afrika Uluslar Kupası sonrası 39 gün aradan sonra kadroya döndü ve Mauro Icardi’nin yerine ilk 11’de oynadı; Torreira da cezalı olduğu Gaziantep maçının ardından sahaya çıktı.

Sakatlığı bulunan Gabriel Sara, özel önlemlerle kadroya alındı. Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Ismail Jakobs ise sabah İstanbul’a dönerek maç kadrosuna dahil edildi. Galatasaray, Uğurcan, Sallai, Sanchez, Bardakcı, Elmalı, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış ve Osimhen ilk 11’iyle sahaya çıktı.