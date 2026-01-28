Benfica Kalecisi Trubin 90+8'de Real Madrid'i Kafa Golüyle Yıktı
Şampiyonlar Ligi'nde son maçlar büyük kırılmalara sahne oldu. Galatasaray ve Qarabağ'ın son maçlar öncesi büyük oranda ilk 24'e kalmayı garantilemesi iki taraf için heyecanı düşük tutsa da Avrupa'nın diğer şehirlerinde soluk soluğa bir gece yaşandı.
Belki de en dramatik son Benfica-Real Madrid maçında yaşandı. 90+8'e 3-2 önde giren Benfica ilk 24'ün dışında kalacakken kalecisinin attığı kafa golüyle kendini ilk 24'ün içinde buldu. ,
O anlar büyük bir duygu patlamasına neden oldu.
Tarihi anlar ekran başındaki izleyenleri bile heyecanlandırdı.
Ön elemede Fenerbahçe'yi geçmişlerdi.
