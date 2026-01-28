onedio
Benfica Kalecisi Trubin 90+8'de Real Madrid'i Kafa Golüyle Yıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.01.2026 - 01:24

Şampiyonlar Ligi'nde son maçlar büyük kırılmalara sahne oldu. Galatasaray ve Qarabağ'ın son maçlar öncesi büyük oranda ilk 24'e kalmayı garantilemesi iki taraf için heyecanı düşük tutsa da Avrupa'nın diğer şehirlerinde soluk soluğa bir gece yaşandı. 

Belki de en dramatik son Benfica-Real Madrid maçında yaşandı. 90+8'e 3-2 önde giren Benfica ilk 24'ün dışında kalacakken kalecisinin attığı kafa golüyle kendini ilk 24'ün içinde buldu. ,

O anlar büyük bir duygu patlamasına neden oldu.

Tarihi anlar ekran başındaki izleyenleri bile heyecanlandırdı.

Ön elemede Fenerbahçe'yi geçmişlerdi.

Benfica lig aşamasına Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Fenerbahçe'yi eleyerek gruplara kalmıştı. Bruno Lage'dan sonra Jose Mourinho ile anlaşan Benfica'nın aldığı bu sonu. Türkiye'de de sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
