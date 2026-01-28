Galatasaray Deplasmanda Çıktığı Maçta Manchester City'ye Direnemedi: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında oynanan Manchester City-Galatasaray maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

11.dakikada Erling Haaland’ın Uğurcan Çakır’ı geçen vuruşuyla Manchester City 1-0 öne geçti. 29. dakikada Cherki, Doku’nun pasıyla ceza sahasında topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

Maçın ilk yarısında Galatasaray etkili olamadı, City tehlikeli ataklarla kaleyi yokladı ancak onlar da başka gol bulamadı ve devre arasına 2-0’lık avantajla gitti.