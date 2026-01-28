Galatasaray Deplasmanda Çıktığı Maçta Manchester City'ye Direnemedi: 2-0
UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester City ile karşılaştı. Teknik direktör Okan Buruk, önceki maçın ilk 11’inde 2 değişikliğe giderek Mario Lemina ve Leroy Sane’yi sahaya sürdü.
Galatasaray’ın yıldızları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımları Manchester City’ye karşı mücadele etti; İlkay’a kaptanlık pazubendi verildi. Wilfried Singo, yaklaşık 2 ay sonra sakatlıktan dönerek kadroda yer aldı.
Yaklaşık 3 bin Galatasaray taraftarı, Etihad Stadı’nda takımlarını destekledi ve bazıları ev sahibi tribüne bilet alarak mücadeleyi izledi.
Ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu gollerle kontrolü ele aldı.İkinci yarıda City pozisyonlar bulsa da gole ulaşamadı ve maç 2-0 sona erdi.
Erken gol maçın kontrolünü City'ye geçirdi.
Galatasaray ikinci yarıda da pozisyon bulmakta zorlandı.
