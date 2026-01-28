onedio
Galatasaray Deplasmanda Çıktığı Maçta Manchester City'ye Direnemedi: 2-0

Galatasaray Deplasmanda Çıktığı Maçta Manchester City'ye Direnemedi: 2-0

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
29.01.2026 - 00:55

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester City ile karşılaştı. Teknik direktör Okan Buruk, önceki maçın ilk 11’inde 2 değişikliğe giderek Mario Lemina ve Leroy Sane’yi sahaya sürdü.

Galatasaray’ın yıldızları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımları Manchester City’ye karşı mücadele etti; İlkay’a kaptanlık pazubendi verildi. Wilfried Singo, yaklaşık 2 ay sonra sakatlıktan dönerek kadroda yer aldı.

Yaklaşık 3 bin Galatasaray taraftarı, Etihad Stadı’nda takımlarını destekledi ve bazıları ev sahibi tribüne bilet alarak mücadeleyi izledi.

Ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu gollerle kontrolü ele aldı.İkinci yarıda City pozisyonlar bulsa da gole ulaşamadı ve maç 2-0 sona erdi.

Erken gol maçın kontrolünü City'ye geçirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında oynanan Manchester City-Galatasaray maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

11.dakikada Erling Haaland’ın Uğurcan Çakır’ı geçen vuruşuyla Manchester City 1-0 öne geçti. 29. dakikada Cherki, Doku’nun pasıyla ceza sahasında topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

Maçın ilk yarısında Galatasaray etkili olamadı, City tehlikeli ataklarla kaleyi yokladı ancak onlar da başka gol bulamadı ve devre arasına 2-0’lık avantajla gitti.

Galatasaray ikinci yarıda da pozisyon bulmakta zorlandı.

Manchester City pozisyonlar bulsa da golle neticelendiremedi. Galatasaray pozisyon üretmekte zorlanırken son dakikalarda gelen baskı da sonuç vermedi. 

Manchester City maçı 2-0 kazandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
