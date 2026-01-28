onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
İlk 24'e Kalarak Yoluna Devam Eden Galatasaray'ın Rakipleri Belli Oldu

İlk 24'e Kalarak Yoluna Devam Eden Galatasaray'ın Rakipleri Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.01.2026 - 01:08

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye 2-0 yenilen Galatasaray on puanda kalarak yoluna Play-Off'ta devam ediyor. 

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray'ı güçlü rakipler bekliyor.

Galatasaray'ı güçlü rakipler bekliyor.

Galatasaray bu turda Real Madrid ya da Juventus ile eşleşecek. 

Bu turu geçmesi halinde ise rakibi Liverpool ya da Tottenham olacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın