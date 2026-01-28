İlk 24'e Kalarak Yoluna Devam Eden Galatasaray'ın Rakipleri Belli Oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye 2-0 yenilen Galatasaray on puanda kalarak yoluna Play-Off'ta devam ediyor.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'ı güçlü rakipler bekliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın