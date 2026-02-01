onedio
1 Şubat İtibariyle Resmen Bir Devir Kapandı ve Komşu Ülke Tek Para Birimine Geçti

1 Şubat İtibariyle Resmen Bir Devir Kapandı ve Komşu Ülke Tek Para Birimine Geçti

02.02.2026 - 00:15

Bulgaristan’da euro ile leva’nın birlikte geçerli olduğu bir aylık uyum dönemi, 31 Ocak 2026 Cumartesi gecesi sona erdi. 1 Şubat 2026’dan itibaren euro ülkede tek resmi para birimi olarak kullanılmaya başlandı. Bu tarihten sonra leva ile mal ve hizmet alımı ya da herhangi bir ödeme yapılması mümkün olmayacak.

Bulgaristan Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, vatandaşların tüm ödemelerini artık euro ile yapmak zorunda olduğu belirtildi. Açıklamada, esnaf ve işletmelerin leva kabul etme yükümlülüğünün sona erdiği, tüm alışveriş ve işlemlerde para üstünün yalnızca euro olarak verilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Şeffaflığı sağlamak ve spekülatif uygulamaların önüne geçmek amacıyla, Bulgaristan’da Euronun Uygulanması Yasası kapsamında fiyatların 8 Ağustos 2026’ya kadar hem leva hem de euro üzerinden gösterilmeye devam edeceği bildirildi. Elinde leva bulunan vatandaşların, 30 Haziran 2026’ya kadar ticari bankalar ile banka şubesi bulunmayan bölgelerdeki Bulgaristan Postanesi aracılığıyla paralarını ücretsiz olarak euroya çevirebileceği, bu tarihten sonra ise dönüşüm işlemlerinin Bulgaristan Merkez Bankası tarafından süresiz ve ücretsiz şekilde yapılacağı belirtildi.

Euroya geçiş süreci, Türkiye-Bulgaristan sınırında ticaretin yoğun olduğu Edirne ve çevresinde de yakından izleniyor. Yıllardır Bulgar ziyaretçilerin alışverişlerinde leva kullanımı yaygınken, yeni dönemde tüm işlemlerin euro üzerinden yapılması bekleniyor.

Saraçlar Caddesi esnafından Metin Barmanbay, kur farklarının geçmişte sıkça karışıklık yarattığını belirterek, “Leva döneminde sürekli kur hesabı yapmak zorunda kalıyorduk. 1,95 mi 1,98 mi derken hem biz hem müşteriler zorlanıyordu. Şimdi euroyla tek sisteme geçildi, hesaplama netleşti. Daha önce 100 leva olan bir ürün artık 50 euro olarak etiketleniyor” ifadelerini kullandı.

