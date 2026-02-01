1 Şubat İtibariyle Resmen Bir Devir Kapandı ve Komşu Ülke Tek Para Birimine Geçti

Bulgaristan’da euro ile leva’nın birlikte geçerli olduğu bir aylık uyum dönemi, 31 Ocak 2026 Cumartesi gecesi sona erdi. 1 Şubat 2026’dan itibaren euro ülkede tek resmi para birimi olarak kullanılmaya başlandı. Bu tarihten sonra leva ile mal ve hizmet alımı ya da herhangi bir ödeme yapılması mümkün olmayacak.