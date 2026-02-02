onedio
Kredi ve Kredi Kartı Yapılandırma Nasıl Yapılır? Kredi ve Kredi Kartına 48 Ay Taksitli Yapılandırma Fırsatı

Ali Can YAYCILI
02.02.2026 - 11:48 Son Güncelleme: 02.02.2026 - 11:51

Bankalar, ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar için kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını kapsayan dev yapılandırma paketini devreye aldı. Yüzde 3,11 faiz oranı ve 48 aya varan vade seçeneklerinin sunulduğu düzenlemeden yararlanmak isteyenler için başvuru süreci ve tüm detaylar belli oldu.

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

Bankacılık sektöründe milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması süreci resmen hayata geçirildi.

Finansal İstikrar Komitesi'nin geçtiğimiz günlerde sinyalini verdiği düzenleme kapsamında, borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara 48 aya kadar vade imkanı tanınacak. Belirlenen yeni sistemde uygulanacak aylık faiz oranı yüzde 3,11 olarak sabitlenirken, başvuruların üç ay içerisinde tamamlanması gerekiyor.

Yeni düzenlemeden faydalanabilmek için hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi tarafında belirli kriterlerin oluşması şart koşuluyor. Kredi kartı kullanıcılarının bu haktan yararlanabilmesi için dönem borcunun asgari tutarını ödeyememiş ya da hiç ödeme yapmamış olması temel kriter olarak belirlendi. İhtiyaç kredilerinde ise taksit ödemelerinin 30 günden fazla gecikmiş olması gerekiyor. Örneğin, aylık taksit tutarı 20 bin lira olan bir ihtiyaç kredisinin vadesinde ödenmemesi durumunda, borçlu kişi yapılandırma imkanından faydalanabilecek.

Hesaplanan ödeme tablolarına göre ödeme şartları şu şekilde olacak:

