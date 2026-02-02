Kredi ve Kredi Kartı Yapılandırma Nasıl Yapılır? Kredi ve Kredi Kartına 48 Ay Taksitli Yapılandırma Fırsatı

Finansal İstikrar Komitesi'nin geçtiğimiz günlerde sinyalini verdiği düzenleme kapsamında, borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara 48 aya kadar vade imkanı tanınacak. Belirlenen yeni sistemde uygulanacak aylık faiz oranı yüzde 3,11 olarak sabitlenirken, başvuruların üç ay içerisinde tamamlanması gerekiyor.

Yeni düzenlemeden faydalanabilmek için hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi tarafında belirli kriterlerin oluşması şart koşuluyor. Kredi kartı kullanıcılarının bu haktan yararlanabilmesi için dönem borcunun asgari tutarını ödeyememiş ya da hiç ödeme yapmamış olması temel kriter olarak belirlendi. İhtiyaç kredilerinde ise taksit ödemelerinin 30 günden fazla gecikmiş olması gerekiyor. Örneğin, aylık taksit tutarı 20 bin lira olan bir ihtiyaç kredisinin vadesinde ödenmemesi durumunda, borçlu kişi yapılandırma imkanından faydalanabilecek.