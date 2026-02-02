onedio
Ünlü Ekonomist Altının Tekrar Yükseleceğini Açıkladı

Ünlü Ekonomist Altının Tekrar Yükseleceğini Açıkladı

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
02.02.2026 - 12:33

Altında düşüş devam ediyor. Küresel piyasalarda deprem etkisi yaratan bu düşüşün ardından 'Altın yükselecek mi?' sorusu merak edildi. Ekonomist Barış Soydan, altının tekrar yükseleceğini açıkladı. Soydan, altının neden düştüğünü ve altında ne olacağını YouTube kanalında anlattı. 

Altın yükselecek mi?

Altın yükselecek mi?

Ekonomist Barış Soydan, altının tekrar yükseleceğini açıkladı. Soydan, 'Altın yükselişi sürecek. Altının yönü yukarı. Çünkü bur bir mega trend' dedi. 

Soydan, uzun vadede yükselişin olacağını ama kısa vadeyi öngörmenin kolay olmadığını belirterek şunları dedi:

'Altın yükselişini sürdürecek ama bunu uzun vadede altının yönünün yukarı olduğunu anlatabilmek için söyledim. Önümüzdeki dönemde altının yükselişi sürecek ama kısa vadeyi öngörmek kolay geldi. Bu sert düşüşten sonra altın ve gümüş biraz bu seviyede kalabilir. Hatta biraz aşağıya da inebilir.

Şu an mega trend var. Yani merkez bankalarının dünyadaki rezervleri içinde doların payının azalmaya başlaması, altının artması… Son yıllardaki altının payındaki yükseliş çok net biçimde görülüyor. Ama burada asıl önemli olan mega trend dediğim 1990’lı yılların başında altının merkez bankalarının rezervlerinde yüzde 40’a yakın pay sahibi olmasıydı. O dönemde dolar kafa kafaydı. Sonra dolar müthiş bir atak yaptı ve merkez bankalarının rezervlerinde doların payı çok arttı. Altının payında çok ciddi düşüş gördük.'

Altın neden düştü?

Altın neden düştü?

Altının rekorlar kırdığını hatırlatan ekonomist Soydan, bu kadar yükselişten sonra düşüşün normal olduğunu kaydetti. Soydan, 'Yüklü haftaya başlıyoruz. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı var. Salı günü Türkiye’de enflasyon açıklanacak. Haftaya düşüşün şokuyla başlıyoruz. Bu düşüş normal. Arkasında sebepleri var. Yeni Fed başkanının yarattığı endişe ama bu kadar hız yükseldikten sonra da bir düşüşün olması gerekiyordu. Hiçbir finansal varlığın sonsuza kadar yukarıya gitmeyeceğini arada düşüşler olacağını biliyoruz. İnanılmaz yükselişten sonra bu düşüş bekleniyordu' diye konuştu.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
