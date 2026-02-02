Ünlü Ekonomist Altının Tekrar Yükseleceğini Açıkladı

Ekonomist Barış Soydan, altının tekrar yükseleceğini açıkladı. Soydan, 'Altın yükselişi sürecek. Altının yönü yukarı. Çünkü bur bir mega trend' dedi.

Soydan, uzun vadede yükselişin olacağını ama kısa vadeyi öngörmenin kolay olmadığını belirterek şunları dedi:

'Altın yükselişini sürdürecek ama bunu uzun vadede altının yönünün yukarı olduğunu anlatabilmek için söyledim. Önümüzdeki dönemde altının yükselişi sürecek ama kısa vadeyi öngörmek kolay geldi. Bu sert düşüşten sonra altın ve gümüş biraz bu seviyede kalabilir. Hatta biraz aşağıya da inebilir.

Şu an mega trend var. Yani merkez bankalarının dünyadaki rezervleri içinde doların payının azalmaya başlaması, altının artması… Son yıllardaki altının payındaki yükseliş çok net biçimde görülüyor. Ama burada asıl önemli olan mega trend dediğim 1990’lı yılların başında altının merkez bankalarının rezervlerinde yüzde 40’a yakın pay sahibi olmasıydı. O dönemde dolar kafa kafaydı. Sonra dolar müthiş bir atak yaptı ve merkez bankalarının rezervlerinde doların payı çok arttı. Altının payında çok ciddi düşüş gördük.'