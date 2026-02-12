onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Gümüş Fiyatları İkiye Katlanacak: İşte Dev Bankanın Dudak Uçuklatan Tahmini

Gümüş Fiyatları İkiye Katlanacak: İşte Dev Bankanın Dudak Uçuklatan Tahmini

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.02.2026 - 12:58

Değerli metallerin ne kadar kazanç sağladığı merak ediliyor. Altının ardından yatırımcı sepetine eklenen değerli metal gümüş oldu. 2024 yılından bu yana adım adım yükselişini sürdüren gümüşün yükseleceği tahmin ediliyor. Öyle ki dünyanın önde gelen dev yatırım bankası J.P. Morgan, gümüş fiyatlarına dair yeni tahminde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gümüş fiyatları: Gümüş bugün ne kadar?

Gümüş fiyatları: Gümüş bugün ne kadar?

Gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, gümüş bugün ne kadar?

Gram gümüş 117, 80 TL. 2025 yılından bu yana önemli kazanç sağlayan gümüş fiyatının ne olacağı merak ediliyor. 

Gümüş fiyatlarına dair bir tahmin de dünyanın önde gelen yatırım bankası J.P. Morgan'dan geldi. J.P. Morgan, gümüş fiyatlarına dair yatırımcıyı heyecanlandıran açıklamada bulundu.

Dev bankanın dudak uçuklatan tahmini.

Dev bankanın dudak uçuklatan tahmini.

J.P. Morgan, 2026 yılı için gümüşün ortalama fiyatının 81 dolar olmasını bekliyor. Dev bankanın raporuna göre gümüş fiyatlarında sert yükseliş bekleniyor. 

J.P. Morgan’ın 2026 yılı boyunca öngördüğü gümüş fiyatları şöyle:

1. çeyrek: 84 dolar/ons

2. çeyrek: 75 dolar/ons

3. çeyrek: 80 dolar/ons

4. çeyrek: 85 dolar/ons

Öte yandan J.P. Morgan, güneş panelleri ve sanayi talebiyle gümüş fiyatlarının yukarı yönlü olduğunu belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın