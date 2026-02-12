Gümüş Fiyatları İkiye Katlanacak: İşte Dev Bankanın Dudak Uçuklatan Tahmini

Değerli metallerin ne kadar kazanç sağladığı merak ediliyor. Altının ardından yatırımcı sepetine eklenen değerli metal gümüş oldu. 2024 yılından bu yana adım adım yükselişini sürdüren gümüşün yükseleceği tahmin ediliyor. Öyle ki dünyanın önde gelen dev yatırım bankası J.P. Morgan, gümüş fiyatlarına dair yeni tahminde bulundu.