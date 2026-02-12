onedio
Gram Altın 7.000 TL Sınırında! Altının Düşmesinin Arkasındaki Gerçek

Dilara Şimşek
12.02.2026 - 10:23

Güvenli limanda dalgalı seyir devam ediyor. 2025 yılında getirdiği kazançla yatırımcısının yüzünü güldüren altın 2026 yılına rekorlarla başladı. Geçen haftalarda tarihi rekorunu kıran altın, sert düşüş gösterdi. Altın fiyatlarının normalleşmesi beklenirken 12 Şubat 2026 Perşembe günü yeniden düşüş görüldü. Altın bugün neden düştü? Gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum…

Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?

Altın fiyatları günü gününe araştırılıyor. 12 Şubat 2026 altında son durum belli oldu. Dalgalı seyrine devam eden altında yeniden düşüş görüldü. Gram altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7099 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 11.918 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 23.836 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 47.526 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 5.063 dolar

Altın Neden Düştü?

ABD’de tarım dışı istihdam verisi 11 Şubat Çarşamba günü açıklandı. Açıklanan verilerin altın fiyatlarını yakından etkilemesi bekleniyor. Ocak ayı ABD istihdam verileri beklentilerin üzerinde geldi. İşsizlik oranının ise yüzde 4.3’e gerilediği bildirildi. İstihdam verilerinin ardından dolar endeksi güçlendi. Dolar endeksinin yükselmesiyle altın güne düşüşle başladı. 

Öte yandan bugün ABD enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyon verilerinin de altını etkilemesi bekleniyor.

