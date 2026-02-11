onedio
İslam Memiş ‘Altın Vuruş’ Yapılacak Rakamı Açıkladı

Dilara Şimşek
11.02.2026 - 12:55

Altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. 'Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi?' soruları yatırımcı tarafından sık sık araştırılıyor. Altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar gözlerini uzmanlara çevirdi. Finans Analisti İslam Memiş, YouTube hesabından paylaştığı videoda 'altın vuruş' için rakam verdi. Memiş, 'Aşağı yönlü manipülasyon piyasası var. Her ay sert düşüşler ve sert yükselişler göreceğiz' dedi.

Altın fiyatları ne kadar olacak?

Ekonomi gündeminin bir numaralı maddesi altın fiyatları oldu. Düşüş ve yükselişlere imza atan altında fiyatların ne kadar olacağı merak edilen konular arasında. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Memiş, piyasalarda gergin bekleyiş olduğunu ifade ederek, 'Bugün ABD’de tarım dışı istihdam verileri, ABD’de yine cuma günü enflasyon verisi var. Haftayı ikiye ayıracağız. Şu anda temkinli bekleyiş devam ediyor. Bu veriler bahane edilerek yön kırılımı olacak. Ancak hangi yöne kırılım olacak şu anda belli değil' ifadelerini kullandı.

Memiş, şunları dedi:

'Şimdi 8 bin 80 dolar seviyesi kritik öneme sahip. 5 bin 80 dolar seviyesi yukarı yönünde kırılırsa yukarıda 5 bin 200 dolar seviyesi var. Ancak 5 bin 80 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılmazsa aşağıda 4 bin 800 dolar destek seviyesi çalışır. 5 bin 80 dolar seviyesinin önemsenmesini isterim. Burada belirsizlik devam ediyor. Veriler açıklananınca pozisyonlar için net karar verilebilir.'

İslam Memiş 'altın vuruş’ yapılacak rakamı açıkladı.

İslam Memiş, manipülasyon piyasasının devam ettiğini ve her ay düşüş ile yükselişin görüleceğini belirtti. İslam Memiş, 'altın vuruş' için ise şu sözleri kullandı:

'Gram altında geçen hafta 1502 TL civarında makas aralığı vardı. Bugün makas aralığının normal şekilde daraldığını görüyoruz. Gram altının 7 bin TL altı seviyesinin altına sarkmasını istemiyorlar. Gram altında yeni trend belirleniyor. 

Altın geniş bant aralığında dalgalanacak. 7 bin-8 bin TL aralığında dalgalanan ama yıl içinde yeni 5 haneli rakam 10 bin TL seviyesini beklemeye devam ediyor. 

Ancak bizim hazırlık yaptığımız süreç altın vuruş. Altın vuruşu bekliyoruz. Bu altın vuruşla birlikte nasıl ki Ocak ayında 1200 dolar iki günde fiyata çaktılar yıl içinde 2 bin dolar fiyata çakacaklar. Ya 5 bin 80 dolar seviyesinde ya da 6 bin dolar seviyesinden en az 2 bin dolar bu fiyata çakacaklar.

Ne zaman ki ons altın 5 bin 880 bin-6 bin dolar seviyesi gelir, ne zaman gram altında 10 bin TL seviyesi gelir, altın vuruşu hep beraber yaparız. Çünkü aşağı yönlü manipülasyon piyasası var. Her ay sert düşüşler ve sert yükselişler göreceğiz.'

