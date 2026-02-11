İslam Memiş 'altın vuruş’ yapılacak rakamı açıkladı.

İslam Memiş, manipülasyon piyasasının devam ettiğini ve her ay düşüş ile yükselişin görüleceğini belirtti. İslam Memiş, 'altın vuruş' için ise şu sözleri kullandı:

'Gram altında geçen hafta 1502 TL civarında makas aralığı vardı. Bugün makas aralığının normal şekilde daraldığını görüyoruz. Gram altının 7 bin TL altı seviyesinin altına sarkmasını istemiyorlar. Gram altında yeni trend belirleniyor.

Altın geniş bant aralığında dalgalanacak. 7 bin-8 bin TL aralığında dalgalanan ama yıl içinde yeni 5 haneli rakam 10 bin TL seviyesini beklemeye devam ediyor.

Ancak bizim hazırlık yaptığımız süreç altın vuruş. Altın vuruşu bekliyoruz. Bu altın vuruşla birlikte nasıl ki Ocak ayında 1200 dolar iki günde fiyata çaktılar yıl içinde 2 bin dolar fiyata çakacaklar. Ya 5 bin 80 dolar seviyesinde ya da 6 bin dolar seviyesinden en az 2 bin dolar bu fiyata çakacaklar.

Ne zaman ki ons altın 5 bin 880 bin-6 bin dolar seviyesi gelir, ne zaman gram altında 10 bin TL seviyesi gelir, altın vuruşu hep beraber yaparız. Çünkü aşağı yönlü manipülasyon piyasası var. Her ay sert düşüşler ve sert yükselişler göreceğiz.'