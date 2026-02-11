İslam Memiş ‘Altın Vuruş’ Yapılacak Rakamı Açıkladı
Altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. 'Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi?' soruları yatırımcı tarafından sık sık araştırılıyor. Altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar gözlerini uzmanlara çevirdi. Finans Analisti İslam Memiş, YouTube hesabından paylaştığı videoda 'altın vuruş' için rakam verdi. Memiş, 'Aşağı yönlü manipülasyon piyasası var. Her ay sert düşüşler ve sert yükselişler göreceğiz' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları ne kadar olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İslam Memiş 'altın vuruş’ yapılacak rakamı açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın