Gram Altına Ulaşılamıyor! Kuyumcuya Akın Ettiler, Gram Altın Piyasada Kalmadı

Gram Altına Ulaşılamıyor! Kuyumcuya Akın Ettiler, Gram Altın Piyasada Kalmadı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.02.2026 - 17:18

Her daim kazandırmasıyla güvenli liman olarak adlandırılan altın, geçen haftalarda rekor düşüşe imza attı. Tarihi zirveye ulaşmasının ardından sert düşüşle piyasalarda deprem etkisi yaratan güvenli liman için yeni fiyatların ne olacağı merak ediliyor. Uzmanlar yaşanan sert hareketliliğin ardından piyasalarda düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu ve düşüşlerin normal olduğunu ifade ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, kritik açıklamalarda bulundu. 

YouTube'da 'Nasıl Bir Ekonomi?' kanalına konuk olan Sarı, son 10 gündür gram altının bulunamadığını kaydetti. Gram altının adeta kayıplara karıştığını ifade eden Sarı, bunun nedenini ise 'düşüşle birlikte artan talep' olarak açıkladı.

Kaynak

Gram altın kaç TL?

Gram altın kaç TL?

Gram altın 7 Şubat 2026 Çarşamba ba günü önceki kapanışına göre yüzde 0.68 artış gösterdi. Gram altın 7 bin 102 TL olurken bundan sonra nasıl seyir izleyeceği merak edildi. Uzmanlar altında meydana gelen düşüşün normal olduğu konusunda hemfikir. Sert yükselişlerin ardından düzeltme düşüşlerinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden uzmanlar, altında uzun vadede yükseliş olmasını bekliyor.

"Altında geri çekilmeler olabilir, uzun vadede yükseliş bekleniyor."

"Altında geri çekilmeler olabilir, uzun vadede yükseliş bekleniyor."

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, sert hareketliliğin devam ettiğini kaydetti. Sarı, yeniden geri çekilmeler olabileceğini ancak uzun vadede yükseliş görüleceğini ifade ederek, “Çok sert hareketler yaşadık. Yaşamaya da devam ediyor aslında. Altında gümüşte düzeltme hareketi devam ediyor diyebiliriz aslında. Bu düşüşlerin aslında birçok nedeni var. Bundan sonraki süreçte altında orta ve uzun vadede yükselişine devam edecek. Altın ve gümüşte özellikle ons altında 4400 dolar seviyelerini çok hızlı görmüştük. Belki oralar tekrar hatırlanabilir. Yani 4200 hatta 3800’lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir” dedi.

Gram altına ulaşılamıyor: Piyasada gram altın kalmadı.

Gram altına ulaşılamıyor: Piyasada gram altın kalmadı.

Şirin Sarı, altında meydana gelen düşüşün ardından vatandaşların kuyumculara akın ettiğini belirtti. Sarı, bu nedenle son 10 gündür piyasada gram altının bulunmadığını dile getirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, şöyle konuştu:

'İç piyasada bu durum nasıl karşılandı?

Altın talebi inanılmazdı. Gram altına 10 gündür ulaşılamıyor. Altın düşünce kuyumcuya akın edenler oldu. Gram altında makas farkını neredeyse 1000 TL’ye kadar hissettik. Bankalardan altın gelmesiyle bu fiyatlar rahatladı aslında. Gram altında makas farkı 300-400 TL’ye kadar düştü.

Böyle durumlarda sakin kalmakta fayda var. Altının orta ve uzun vadeli yatırım aracı olduğunu unutmamak lazım. Düşüşler kısa vadeli devam edecek. Yükselişler gelecektir.'

GÜMÜŞ KAÇ TL? GÜMÜŞTE ŞOK EDEN TAHMİN

Öte yandan Şirin Sarı, gümüş fiyatlarına dair de konuştu. Sarı, 'Gümüşte günlük %5'lik %7'lik hareketler normalleşti. Gümüşte düzeltme hareketi devam ediyor diyebiliriz. Gümüşte neredeyse yüzde 40’a varan düşüş görüldü. 40-50 dolar bandına oturan bir gümüş görebiliriz, bir süre en azından' dedi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
