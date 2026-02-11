Gram Altına Ulaşılamıyor! Kuyumcuya Akın Ettiler, Gram Altın Piyasada Kalmadı

Her daim kazandırmasıyla güvenli liman olarak adlandırılan altın, geçen haftalarda rekor düşüşe imza attı. Tarihi zirveye ulaşmasının ardından sert düşüşle piyasalarda deprem etkisi yaratan güvenli liman için yeni fiyatların ne olacağı merak ediliyor. Uzmanlar yaşanan sert hareketliliğin ardından piyasalarda düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu ve düşüşlerin normal olduğunu ifade ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, kritik açıklamalarda bulundu.

YouTube'da 'Nasıl Bir Ekonomi?' kanalına konuk olan Sarı, son 10 gündür gram altının bulunamadığını kaydetti. Gram altının adeta kayıplara karıştığını ifade eden Sarı, bunun nedenini ise 'düşüşle birlikte artan talep' olarak açıkladı.

Kaynak