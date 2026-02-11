onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.02.2026 - 18:08

Mevduat faizleri, tasarruf etmek isteyen vatandaşların sıklıkla başvurduğu yöntemlerin başında geliyor. Bankaların uyguladığı mevduat faizleri ise merak edilen konuların arasında yer alıyor. Vatandaşlar 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin getirisini merak ediyor. Peki,  1 milyon TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?

İşte 1 milyon TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şubat 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Şubat 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Pek çok yatırımcı, sermayesini korurken aynı zamanda pasif gelir elde etmek amacıyla vadeli mevduat seçeneğini tercih ediyor. Bu yöntem, parayı belirli bir süre boyunca bankaya emanet etmek karşılığında önceden belirlenmiş bir getiri oranından faydalanmayı sağlıyor. Her bankanın sunduğu faiz oranı, seçtiğiniz vade süresine (32 gün, 90 gün, 1 yıl vb.) göre farklılık gösteriyor. 

İşte banka banka faiz oranı...

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL

Faiz Oranı: Yüzde 41.25

Net Kazanç: 29.835,62 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.835,62 TL

  • Garanti 

Faiz Oranı: Yüzde 38.5

Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931,51 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 37.5

Net Kazanç: 27.123,29 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

Yüzde 43 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

Yüzde 43 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31.574,49 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 31.201,85 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.201,85 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 27.785,55 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.785,55 TL

*Söz konusu veriler, 11 Şubat tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın