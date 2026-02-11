Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
Mevduat faizleri, tasarruf etmek isteyen vatandaşların sıklıkla başvurduğu yöntemlerin başında geliyor. Bankaların uyguladığı mevduat faizleri ise merak edilen konuların arasında yer alıyor. Vatandaşlar 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin getirisini merak ediyor. Peki, 1 milyon TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?
İşte 1 milyon TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi!
Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.
Şubat 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları
1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
Yüzde 43 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
