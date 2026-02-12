onedio
Türkiye’de Emekli Sayısı Artışı Sona Erdi!

Dilara Şimşek
12.02.2026 - 11:12

Türkiye’de emeklilik yıllardır tartışılan konuların başında geliyor. Emeklilik sistemi, emekli maaşları tartışmaları beraberinde getirirken SGK uzmanı Özgür Erdursun’dan kritik açıklama geldi. Erdursun, “Emekli sayısı çok arttı” cümlesinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Türkiye’de emekli sayısı artmayacak” dedi. Erdursun, “Türkiye’de emekli sayısı­nın artış dönemi sona ermiştir” ifadelerini kullandı.

Kaynak

Türkiye'de emekli sayısı artışı sona erdi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye gazetesindeki köşesinde emeklilikle ilgili yazı kaleme aldı. Emekli sayısının artmayacağını aksine azalacağını söyleyen Erdursun, 'Türkiye’de emekli sayısı­nın artış dönemi sona ermiştir. Önümüzdeki yıllarda emekli sayısı artmayacak, aksine aza­lacaktır' dedi. 

Çalışan sayısının arttığına dikkat çeken Erdursun, genç nüfusun işgücüne katılımının sürdüğünü bildirdi.

Emekli sayısı sert biçimde düştü.

Erdursun, emekli sayısının düştüğünü ise şu verilerle açıkladı:

“Normal yıllarda emekli sayı­sındaki artış yüzde 1–2 bandında. 2023’te tek seferlik ve istisnai bir sıçrama yaşandı. 2024 ve 2025’te artış oranı ye­niden çok düşük seviyelere gerile­di. EYT sonrası başvurular önce zirve yaptı. Ardından hızla düşmeye baş­ladı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu düşüş daha da belirginleşecek. Emeklilik başvurulara çok daha azalacak. Hatta neredeyse sıfıra yaklaşan döneme girilecektir.”

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
