Türkiye’de Emekli Sayısı Artışı Sona Erdi!

Erdursun, emekli sayısının düştüğünü ise şu verilerle açıkladı:

“Normal yıllarda emekli sayı­sındaki artış yüzde 1–2 bandında. 2023’te tek seferlik ve istisnai bir sıçrama yaşandı. 2024 ve 2025’te artış oranı ye­niden çok düşük seviyelere gerile­di. EYT sonrası başvurular önce zirve yaptı. Ardından hızla düşmeye baş­ladı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu düşüş daha da belirginleşecek. Emeklilik başvurulara çok daha azalacak. Hatta neredeyse sıfıra yaklaşan döneme girilecektir.”