Türkiye’de Emekli Sayısı Artışı Sona Erdi!
Türkiye’de emeklilik yıllardır tartışılan konuların başında geliyor. Emeklilik sistemi, emekli maaşları tartışmaları beraberinde getirirken SGK uzmanı Özgür Erdursun’dan kritik açıklama geldi. Erdursun, “Emekli sayısı çok arttı” cümlesinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Türkiye’de emekli sayısı artmayacak” dedi. Erdursun, “Türkiye’de emekli sayısının artış dönemi sona ermiştir” ifadelerini kullandı.
Türkiye'de emekli sayısı artışı sona erdi.
Emekli sayısı sert biçimde düştü.
