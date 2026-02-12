Yurt Dışından Alışverişte Önemli Gelişme: TEMU’dan Alışveriş Yeniden Başladı
Türkiye’de 30 Euro altındaki ürünlere yönelik gümrük muafiyetinin kaldırılmasının ardından Çinli e-ticaret devi Temu, yerel bir şirket kurarak operasyonlarına yeniden hız verdi. Whaleco Turkey Teknoloji A.Ş. aracılığıyla gümrük süreçlerini yönetmeye başlayan platform, alışveriş yapabilmek için 580 liralık yeni bir alt limit belirledi.
Türkiye’deki gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin ardından faaliyetleri durma noktasına gelen Çinli e-ticaret platformu Temu, yerel bir çözümle piyasaya geri dönüş yaptı.
