Yurt Dışından Alışverişte Önemli Gelişme: TEMU’dan Alışveriş Yeniden Başladı

6 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe giren ve düşük tutarlı yurt dışı alışverişlerinde uygulanan basitleştirilmiş gümrük sisteminin sona ermesi, tüketicilerin sipariş verme sürecini zorlaştırmıştı. Bu engeli aşmak isteyen şirket, Türkiye’de resmi bir teknoloji şirketi yapılandırmasına giderek ithalat süreçlerini bu yeni kanal üzerinden yürütmeye başladı. İstanbul merkezli kurulan Whaleco Turkey Teknoloji Anonim Şirketi, Temu platformundan verilen siparişlerin gümrük ve lojistik operasyonlarını üstlenerek yurt dışından alışverişin önünü tekrar açtı.

Söz konusu yerel şirketin arka planında, İrlanda merkezli ana kuruluşun stratejik adımları yer alıyor. Temmuz ayında tescil edilen ve yönetim kademesinde uluslararası isimlerin bulunduğu bu yeni yapı, doğrudan Temu’nun Türkiye’deki operasyonel gücü olarak konumlandırıldı. Şirketin kuruluşuyla birlikte, daha önce gümrük prosedürleri nedeniyle askıya alınan gönderimler yeniden aktif hale getirilirken, kullanıcı deneyiminde de belirli güncellemeler yapıldı. Bu sayede Türk tüketiciler, güncel mevzuata uygun şekilde hazırlanan yeni sistem üzerinden ürün tedarik etmeye başlayabildi.

Geri dönüş süreciyle birlikte alışveriş alışkanlıklarını etkileyecek en önemli değişiklik ise minimum sipariş tutarında yaşandı. Yeni dönemde platform üzerinden alışveriş yapacak kullanıcıların sepet tutarının en az 580 lira olması gerekiyor. Belirlenen bu alt limitin altında kalan siparişler sistem tarafından onaylanmıyor ve işleme alınmıyor. Bu kararın, gümrükleme maliyetlerini dengelemek ve lojistik verimliliği artırmak amacıyla alındığı belirtiliyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Temu'nun kurduğu WhaleCo şirketi, resmi ithalatçı olarak faaliyet gösterecek. Vergiler alışveriş sırasında ödenecek, gümrük işlemlerini de şirket organize edecek. Böylece alışveriş yapanlar gümrük müşaviriyle anlaşıp büyük paralar ödeyerek ürünleri teslim almak yerine, e-ticaret sitesinden alışverişini yaparak olarak ürüne ulaşacak.

A kişisi Temu üzerinden sipariş oluşturduğunda ilgili ürüne ait vergiyi alışveriş anında ödüyor. Ürünler bireysel ithalat kapsamında değil, WhaleCo üzerinden ticari ithalat kapsamında ülkeye giriş yapacağı için tüm işlemleri WhaleCo yürütüyor. Böylece alışveriş yapan kişiler gümrük beyanı gibi belgelerle uğraşmıyor.