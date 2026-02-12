onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Yurt Dışından Alışverişte Önemli Gelişme: TEMU’dan Alışveriş Yeniden Başladı

Yurt Dışından Alışverişte Önemli Gelişme: TEMU’dan Alışveriş Yeniden Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.02.2026 - 10:16

Türkiye’de 30 Euro altındaki ürünlere yönelik gümrük muafiyetinin kaldırılmasının ardından Çinli e-ticaret devi Temu, yerel bir şirket kurarak operasyonlarına yeniden hız verdi. Whaleco Turkey Teknoloji A.Ş. aracılığıyla gümrük süreçlerini yönetmeye başlayan platform, alışveriş yapabilmek için 580 liralık yeni bir alt limit belirledi.

Kaynak: NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’deki gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin ardından faaliyetleri durma noktasına gelen Çinli e-ticaret platformu Temu, yerel bir çözümle piyasaya geri dönüş yaptı.

Türkiye’deki gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin ardından faaliyetleri durma noktasına gelen Çinli e-ticaret platformu Temu, yerel bir çözümle piyasaya geri dönüş yaptı.

6 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe giren ve düşük tutarlı yurt dışı alışverişlerinde uygulanan basitleştirilmiş gümrük sisteminin sona ermesi, tüketicilerin sipariş verme sürecini zorlaştırmıştı. Bu engeli aşmak isteyen şirket, Türkiye’de resmi bir teknoloji şirketi yapılandırmasına giderek ithalat süreçlerini bu yeni kanal üzerinden yürütmeye başladı. İstanbul merkezli kurulan Whaleco Turkey Teknoloji Anonim Şirketi, Temu platformundan verilen siparişlerin gümrük ve lojistik operasyonlarını üstlenerek yurt dışından alışverişin önünü tekrar açtı.

Söz konusu yerel şirketin arka planında, İrlanda merkezli ana kuruluşun stratejik adımları yer alıyor. Temmuz ayında tescil edilen ve yönetim kademesinde uluslararası isimlerin bulunduğu bu yeni yapı, doğrudan Temu’nun Türkiye’deki operasyonel gücü olarak konumlandırıldı. Şirketin kuruluşuyla birlikte, daha önce gümrük prosedürleri nedeniyle askıya alınan gönderimler yeniden aktif hale getirilirken, kullanıcı deneyiminde de belirli güncellemeler yapıldı. Bu sayede Türk tüketiciler, güncel mevzuata uygun şekilde hazırlanan yeni sistem üzerinden ürün tedarik etmeye başlayabildi.

Geri dönüş süreciyle birlikte alışveriş alışkanlıklarını etkileyecek en önemli değişiklik ise minimum sipariş tutarında yaşandı. Yeni dönemde platform üzerinden alışveriş yapacak kullanıcıların sepet tutarının en az 580 lira olması gerekiyor. Belirlenen bu alt limitin altında kalan siparişler sistem tarafından onaylanmıyor ve işleme alınmıyor. Bu kararın, gümrükleme maliyetlerini dengelemek ve lojistik verimliliği artırmak amacıyla alındığı belirtiliyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Temu'nun kurduğu WhaleCo şirketi, resmi ithalatçı olarak faaliyet gösterecek. Vergiler alışveriş sırasında ödenecek, gümrük işlemlerini de şirket organize edecek. Böylece alışveriş yapanlar gümrük müşaviriyle anlaşıp büyük paralar ödeyerek ürünleri teslim almak yerine, e-ticaret sitesinden alışverişini yaparak olarak ürüne ulaşacak.

A kişisi Temu üzerinden sipariş oluşturduğunda ilgili ürüne ait vergiyi alışveriş anında ödüyor. Ürünler bireysel ithalat kapsamında değil, WhaleCo üzerinden ticari ithalat kapsamında ülkeye giriş yapacağı için tüm işlemleri WhaleCo yürütüyor. Böylece alışveriş yapan kişiler gümrük beyanı gibi belgelerle uğraşmıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
40
7
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın