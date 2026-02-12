onedio
Milyonlarca Araç Sahibine Kötü Haber! Trafik Sigortası Fiyatları Belli Oldu: İşte İl İl Sigorta Fiyatları

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.02.2026 - 08:03

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla geçerli olacak zorunlu trafik sigortası azami prim listesini paylaştı. Yaklaşık 32 milyon araç sahibini doğrudan etkileyen yeni tarifede primlere yüzde 12,5 oranında artış yapıldı. İstanbul'da en riskli gruptaki bir sürücünün ödeyeceği tutar 51 bin lirayı aşarken, sigortasız trafiğe çıkmanın cezası ve aracın bağlanma riski sürücüleri zor durumda bırakıyor.

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

Türkiye genelindeki 32 milyona yakın araç sahibinin her yıl yaptırmakla yükümlü olduğu zorunlu trafik sigortasında Şubat 2026 dönemine ait yeni fiyat tarifesi netleşti.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından ilan edilen verilere göre, trafik sigortası prim tutarlarına bu ay yüzde 12,5 oranında zam uygulandı. Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle büyükşehirlerdeki riskli sürücüler ile kurallara uyan sürücüler arasındaki fiyat makası iyice açıldı. İstanbul’da ilk kez trafiğe çıkacak veya dördüncü basamakta yer alan bir otomobil sahibi, aracını 17 bin 59 TL ödemeden trafiğe çıkaramayacak.

Sürücülerin geçmişteki kaza geçmişine göre belirlenen basamak sisteminde, en riskli grubu temsil eden 'sıfırıncı basamak' ile en güvenli grubu temsil eden 'sekizinci basamak' arasındaki fiyat farkı yüzde 500 seviyesine ulaştı. İstanbul’da en riskli grupta yer alan içten yanmalı motora sahip bir aracın sigorta bedeli 51 bin 177 liraya kadar yükselirken, kaza yapmayan ve sekizinci basamakta bulunan örnek bir sürücü 8 bin 530 lira ödeyerek poliçesini yenileyebilecek. Ankara’da riskli sürücüler için prim 49 bin 729 lira, İzmir’de ise 48 bin 281 lira olarak belirlendi. Şehir bazlı değişen bu listelerde Ankara’da en düşük prim 8 bin 288 lira, İzmir’de ise 8 bin 47 lira oldu.

Poliçesini zamanında yenilemeyen veya sigortasız yola çıkan sürücüleri ise ağır yaptırımlar bekliyor. 2026 yılı güncel verilerine göre trafik sigortası eksik olan bir araca bin 246 lira idari para cezası kesiliyor ve araç eksiklik giderilene kadar trafikten men ediliyor. Ancak denetimler sırasında trafik polisleri, sürücüye poliçesini anında yaptırması için süre tanıyarak aracın bağlanmaması yönünde inisiyatif kullanabiliyor. Buna rağmen uzmanlar, hem maddi kayıplardan kaçınmak hem de yasal süreçlerle uğraşmamak için yeni tarifeler üzerinden sigorta işlemlerinin aksatılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Narki

Hangi küfürü edeceğimi bilemediğim için demiyorum bir şey

Kazım İlbasmış

İşte il il siğorta fiyatları İstanbul Ankara İzmir üç il komik haber 😃

Yönetici Bilal

Ankara ile İzmir'i yazdıklarına dua et, televizyon kanalları sadece iİstanbul'un hava durumu hakkında haber yapıyorlar.

Tun Zey

Dikicem sizin clickbaitinizi, il il yazıp 3 tane il yazmak ne lan, siliyorum dikik uygulamanızı da