Milyonlarca Araç Sahibine Kötü Haber! Trafik Sigortası Fiyatları Belli Oldu: İşte İl İl Sigorta Fiyatları

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından ilan edilen verilere göre, trafik sigortası prim tutarlarına bu ay yüzde 12,5 oranında zam uygulandı. Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle büyükşehirlerdeki riskli sürücüler ile kurallara uyan sürücüler arasındaki fiyat makası iyice açıldı. İstanbul’da ilk kez trafiğe çıkacak veya dördüncü basamakta yer alan bir otomobil sahibi, aracını 17 bin 59 TL ödemeden trafiğe çıkaramayacak.

Sürücülerin geçmişteki kaza geçmişine göre belirlenen basamak sisteminde, en riskli grubu temsil eden 'sıfırıncı basamak' ile en güvenli grubu temsil eden 'sekizinci basamak' arasındaki fiyat farkı yüzde 500 seviyesine ulaştı. İstanbul’da en riskli grupta yer alan içten yanmalı motora sahip bir aracın sigorta bedeli 51 bin 177 liraya kadar yükselirken, kaza yapmayan ve sekizinci basamakta bulunan örnek bir sürücü 8 bin 530 lira ödeyerek poliçesini yenileyebilecek. Ankara’da riskli sürücüler için prim 49 bin 729 lira, İzmir’de ise 48 bin 281 lira olarak belirlendi. Şehir bazlı değişen bu listelerde Ankara’da en düşük prim 8 bin 288 lira, İzmir’de ise 8 bin 47 lira oldu.

Poliçesini zamanında yenilemeyen veya sigortasız yola çıkan sürücüleri ise ağır yaptırımlar bekliyor. 2026 yılı güncel verilerine göre trafik sigortası eksik olan bir araca bin 246 lira idari para cezası kesiliyor ve araç eksiklik giderilene kadar trafikten men ediliyor. Ancak denetimler sırasında trafik polisleri, sürücüye poliçesini anında yaptırması için süre tanıyarak aracın bağlanmaması yönünde inisiyatif kullanabiliyor. Buna rağmen uzmanlar, hem maddi kayıplardan kaçınmak hem de yasal süreçlerle uğraşmamak için yeni tarifeler üzerinden sigorta işlemlerinin aksatılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.