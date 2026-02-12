Milyonlarca Araç Sahibine Kötü Haber! Trafik Sigortası Fiyatları Belli Oldu: İşte İl İl Sigorta Fiyatları
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla geçerli olacak zorunlu trafik sigortası azami prim listesini paylaştı. Yaklaşık 32 milyon araç sahibini doğrudan etkileyen yeni tarifede primlere yüzde 12,5 oranında artış yapıldı. İstanbul'da en riskli gruptaki bir sürücünün ödeyeceği tutar 51 bin lirayı aşarken, sigortasız trafiğe çıkmanın cezası ve aracın bağlanma riski sürücüleri zor durumda bırakıyor.
Türkiye genelindeki 32 milyona yakın araç sahibinin her yıl yaptırmakla yükümlü olduğu zorunlu trafik sigortasında Şubat 2026 dönemine ait yeni fiyat tarifesi netleşti.
Hangi küfürü edeceğimi bilemediğim için demiyorum bir şey
İşte il il siğorta fiyatları İstanbul Ankara İzmir üç il komik haber 😃
Ankara ile İzmir'i yazdıklarına dua et, televizyon kanalları sadece iİstanbul'un hava durumu hakkında haber yapıyorlar.
Dikicem sizin clickbaitinizi, il il yazıp 3 tane il yazmak ne lan, siliyorum dikik uygulamanızı da