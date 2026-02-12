Dünya Futbolunda Devrim Gibi Karar: Maçın Berabere Bitmesi Yasaklandı! Puanlama Sistemi Değişiyor

Yeni alınan karara göre, lig maçlarının 90 dakikalık normal süresi eşitlikle sonuçlandığında, yorucu uzatma devreleri oynanmadan vakit kaybetmeden seri penaltı atışlarına geçilecek. 'J. League 100. Yıl Vizyon Ligi' projesi kapsamında hayata geçirilecek olan bu uygulama, Şubat 2026 ile Haziran 2026 tarihleri arasındaki geçiş sürecinde ilk kez sahaya yansıtılacak.

Bu radikal değişiklikle birlikte puanlama sisteminde de alışılmışın dışına çıkılıyor. Maçı normal sürede kazanan takımlar hanesine 3 puan yazdırmaya devam edecek. Ancak beraberlik durumunda gidilen penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan ekip 2 puan alırken, penaltılarda kaybeden taraf teselli olarak 1 puanla yetinecek. Normal sürede sahadan mağlup ayrılan takımlar ise puan alamayacak. Bu yeni sistemin, özellikle ligin alt ve üst sıralarındaki dengeleri tamamen değiştirmesi bekleniyor.

Lig yönetiminin bu hamlesinin arkasında sadece eğlence değil, stratejik bir milli takım hedefi de yatıyor. Japon yetkililer, uluslararası turnuvaların eleme turlarında sıklıkla başvurulan penaltı atışlarının belirleyici etkisine dikkat çekiyor. Japon futbolcuların lig maçlarında bu baskıyı düzenli olarak tecrübe etmesiyle, milli takımın büyük turnuvalardaki başarısının artırılması amaçlanıyor. Geçiş döneminde test edilecek olan bu uygulamanın başarısına göre, sistemin 2026-2027 tam sezonunda kalıcı hale gelip gelmeyeceğine karar verilecek.