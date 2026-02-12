onedio
Dünya Futbolunda Devrim Gibi Karar: Maçın Berabere Bitmesi Yasaklandı! Puanlama Sistemi Değişiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.02.2026 - 07:07

Japonya J. League, dünya futbolunda ses getirecek radikal bir kural değişikliğine gidiyor. 2026 Şubat itibarıyla başlayacak yeni sistemde beraberlikler tarih olurken, kazananı doğrudan seri penaltı atışları belirleyecek ve puan tablosu sil baştan düzenlenecek.

Japonya profesyonel futbol ligi J. League, taraftar heyecanını zirveye taşımak ve oyuncuların stres yönetimini geliştirmek amacıyla oyunun kurallarını kökten değiştiren bir hamle yaptı.

Yeni alınan karara göre, lig maçlarının 90 dakikalık normal süresi eşitlikle sonuçlandığında, yorucu uzatma devreleri oynanmadan vakit kaybetmeden seri penaltı atışlarına geçilecek. 'J. League 100. Yıl Vizyon Ligi' projesi kapsamında hayata geçirilecek olan bu uygulama, Şubat 2026 ile Haziran 2026 tarihleri arasındaki geçiş sürecinde ilk kez sahaya yansıtılacak.

Bu radikal değişiklikle birlikte puanlama sisteminde de alışılmışın dışına çıkılıyor. Maçı normal sürede kazanan takımlar hanesine 3 puan yazdırmaya devam edecek. Ancak beraberlik durumunda gidilen penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan ekip 2 puan alırken, penaltılarda kaybeden taraf teselli olarak 1 puanla yetinecek. Normal sürede sahadan mağlup ayrılan takımlar ise puan alamayacak. Bu yeni sistemin, özellikle ligin alt ve üst sıralarındaki dengeleri tamamen değiştirmesi bekleniyor.

Lig yönetiminin bu hamlesinin arkasında sadece eğlence değil, stratejik bir milli takım hedefi de yatıyor. Japon yetkililer, uluslararası turnuvaların eleme turlarında sıklıkla başvurulan penaltı atışlarının belirleyici etkisine dikkat çekiyor. Japon futbolcuların lig maçlarında bu baskıyı düzenli olarak tecrübe etmesiyle, milli takımın büyük turnuvalardaki başarısının artırılması amaçlanıyor. Geçiş döneminde test edilecek olan bu uygulamanın başarısına göre, sistemin 2026-2027 tam sezonunda kalıcı hale gelip gelmeyeceğine karar verilecek.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Bozkurt

Başlığın ClickBait olduğunu bildiğimden Panama Ligi falandır dedim kesin ama Japonya Ligi sürpriz oldu.

Murat

Futbolun içine nasıl ederiz calisması

Uluç Tuna

yine editorun tam okumadan yaptigi bir haber