Dünya Futbolunda Devrim Gibi Karar: Maçın Berabere Bitmesi Yasaklandı! Puanlama Sistemi Değişiyor
Japonya J. League, dünya futbolunda ses getirecek radikal bir kural değişikliğine gidiyor. 2026 Şubat itibarıyla başlayacak yeni sistemde beraberlikler tarih olurken, kazananı doğrudan seri penaltı atışları belirleyecek ve puan tablosu sil baştan düzenlenecek.
Japonya profesyonel futbol ligi J. League, taraftar heyecanını zirveye taşımak ve oyuncuların stres yönetimini geliştirmek amacıyla oyunun kurallarını kökten değiştiren bir hamle yaptı.
Başlığın ClickBait olduğunu bildiğimden Panama Ligi falandır dedim kesin ama Japonya Ligi sürpriz oldu.
Futbolun içine nasıl ederiz calisması
yine editorun tam okumadan yaptigi bir haber