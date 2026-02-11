Bambaşka Bir AI Influencer Atağı: Instagram'da Kendini Gerçek Futbolcu Olarak Tanıttı

Gelişen yapay zeka teknolojisiyle iyi bir promptun yapamayacağı şey yok gibi duruyor. Ünlü bir şarkıcı, manken, emekli bir öğretmen, marka yüzü gibi şeylere alıştık ama bu kez karşımıza 'dolandırıcılık' sosuyla başka bir şey çıktı.

Bir kişi kendini Gaziantep FK futbolcusu olarak tanıtarak yapay zeka ile ürettiği maç ve antrenman fotoğrafları paylaştı. Hesabı gerçek sanan futbol insanlarının da olması şaşkınlığı iki kat artırdı.

gazispor.com 'da yer alan Ali Budak'ın ortaya çıkardığı tuhaflık sosyal medyada da gündem oldu.