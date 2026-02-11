onedio
Bambaşka Bir AI Influencer Atağı: Instagram'da Kendini Gerçek Futbolcu Olarak Tanıttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.02.2026 - 18:33

Gelişen yapay zeka teknolojisiyle iyi bir promptun yapamayacağı şey yok gibi duruyor. Ünlü bir şarkıcı, manken, emekli bir öğretmen, marka yüzü gibi şeylere alıştık ama bu kez karşımıza 'dolandırıcılık' sosuyla başka bir şey çıktı.

Bir kişi kendini Gaziantep FK futbolcusu olarak tanıtarak yapay zeka ile ürettiği maç ve antrenman fotoğrafları paylaştı. Hesabı gerçek sanan futbol insanlarının da olması şaşkınlığı iki kat artırdı. 

gazispor.com 'da yer alan Ali Budak'ın ortaya çıkardığı tuhaflık sosyal medyada da gündem oldu.

Ali Budak'ın sosyal medyadan paylaştığı haberde Mustafa Baydan isimli bir kullanıcının fotoğraflarına yer verdi.

Kendisini Gaziantep FK ile sözleşme imzaladığı, maça çıktığı, antrenmanda takım arkadaşlarıyla şakalaştığı fotoğraflara yer veren Mustafa Baydan'ın isminin gerçek olup olmadığı ise bilinmiyor. 

Aynı isimle Kasımpaşa'da bir futbolcu olduğu görülürken kişilerin aynı olup olmadığı dair henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Olay büyüdü hesap değişti.

Sosyal medyada hesapla ilgili paylaşımların artmasıyla hesap sahibi de futbola dair fotoğraflarını hesabından kaldırdı ve futboldan bağımsız tek bir fotoğraf koyarak hesabı açık tutmaya devam etti.

