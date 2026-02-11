Avrupa Süper Ligi Hayaliyle Çıkılan Yol Hüsranla Tamamlandı: Ligde Takım Kalmadı

Avrupa Süper Ligi, 2021 yılında Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin UEFA organizasyonlarına alternatif olarak kurmayı planladığı, kapalı lig formatına dayalı bir futbol projesiydi. Real Madrid, Barcelona ve Juventus’un öncülük ettiği girişim; gelir paylaşımı modeli ve kalıcı katılımcı kulüp yapısıyla mevcut Şampiyonlar Ligi sistemine rakip olmayı hedefliyordu. Ancak taraftar tepkileri, federasyonların yaptırım tehditleri ve kulüplerin art arda projeden çekilmesi sonrası organizasyon fiilen askıya alındı ve hukuki tartışmalarla gündemde kalmaya devam etti.