Avrupa Süper Ligi Hayaliyle Çıkılan Yol Hüsranla Tamamlandı: Ligde Takım Kalmadı

Avrupa Süper Ligi Hayaliyle Çıkılan Yol Hüsranla Tamamlandı: Ligde Takım Kalmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.02.2026 - 18:14

Real Madrid, Avrupa futbolunun geleceği ve mali sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği’yle uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Yapılan mutabakatla birlikte Avrupa Süper Ligi’ne ilişkin hukuki süreçlerin de sona ereceği bildirildi.

Madrid ekibinin de projeden resmen çekilmesiyle, Avrupa Süper Ligi girişimi hayata geçmeden kapanmış oldu.

Büyük bir hayalle başlayan proje hayal kırıklığı ile noktalandı.

Büyük bir hayalle başlayan proje hayal kırıklığı ile noktalandı.

Avrupa Süper Ligi, 2021 yılında Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin UEFA organizasyonlarına alternatif olarak kurmayı planladığı, kapalı lig formatına dayalı bir futbol projesiydi. Real Madrid, Barcelona ve Juventus’un öncülük ettiği girişim; gelir paylaşımı modeli ve kalıcı katılımcı kulüp yapısıyla mevcut Şampiyonlar Ligi sistemine rakip olmayı hedefliyordu. Ancak taraftar tepkileri, federasyonların yaptırım tehditleri ve kulüplerin art arda projeden çekilmesi sonrası organizasyon fiilen askıya alındı ve hukuki tartışmalarla gündemde kalmaya devam etti.

Real Madrid tek kalmıştı, onlar da çekildi.

Real Madrid tek kalmıştı, onlar da çekildi.

Turnuvanın kurucusu olan 12 kulübün tamamı çekildi. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Inter, Juventus, Milan, Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid sırayla projeyi terk ettiler.

Projede son direten iki kulüp Barcelona ve Real Madrid olmuştu. Geçtiğimiz hafta Barcelona bugün de Real Madrid çekilerek şu açıklamayı yaptı: 

'UEFA, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ve Real Madrid C. F., Avrupa kulüp futbolunun yararı için anlaşmaya vardı.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
