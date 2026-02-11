Avrupa Süper Ligi Hayaliyle Çıkılan Yol Hüsranla Tamamlandı: Ligde Takım Kalmadı
Real Madrid, Avrupa futbolunun geleceği ve mali sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği’yle uzlaşı sağlandığını açıkladı.
Yapılan mutabakatla birlikte Avrupa Süper Ligi’ne ilişkin hukuki süreçlerin de sona ereceği bildirildi.
Madrid ekibinin de projeden resmen çekilmesiyle, Avrupa Süper Ligi girişimi hayata geçmeden kapanmış oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büyük bir hayalle başlayan proje hayal kırıklığı ile noktalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Real Madrid tek kalmıştı, onlar da çekildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın