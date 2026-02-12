O Bölgelerde Yaşayanlar Dikkat: Meteoroloji’den Sel, Fırtına, Çığ Tehlikesi ve Kar Yağışı Uyarısı!
Beklenen yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Bodrum ve Milas'ta okullar tatil edildi.
Sadece kıyı bölgeleri değil, yurdun iç ve doğu kesimleri de hareketli bir hava dalgasının etkisi altında kalacak.
