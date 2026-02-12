onedio
O Bölgelerde Yaşayanlar Dikkat: Meteoroloji’den Sel, Fırtına, Çığ Tehlikesi ve Kar Yağışı Uyarısı!

Ali Can YAYCILI
12.02.2026 - 07:24 Son Güncelleme: 12.02.2026 - 07:25

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yükselirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için 'çok kuvvetli' yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında metrekareye 100 kilogramı bulması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle Bodrum ve Milas'ta okullar tatil edildi.

Beklenen yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Bodrum ve Milas'ta okullar tatil edildi.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece arasında artış gösterse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı ve güney kıyıları başta olmak üzere birçok bölge için hayati uyarılar yayımladı. Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde beklenen aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Özellikle Muğla’nın kıyı kesimlerinde metrekareye düşecek yağış miktarının 100 kilogramı bulabileceği tahmin edilirken; İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir ve Antalya’nın doğu ilçelerinde de çok kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yerel yönetimler harekete geçerken, Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde beklenen yoğun yağış ve fırtına nedeniyle 12 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan duyuruda, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için alınan bu kararın hava koşullarına bağlı olarak verildiği vurgulandı. Meteoroloji uzmanları, sağanak yağışın yanı sıra bu bölgelerde yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve kıyı bölgelerinde hortum oluşma riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Sadece kıyı bölgeleri değil, yurdun iç ve doğu kesimleri de hareketli bir hava dalgasının etkisi altında kalacak.

MGM tarafından paylaşılan sarı kodlu uyarı listesinde Antalya, Aydın, Balıkesir, Mersin, İzmir, Manisa ve Muğla çok kuvvetli sağanak için işaret edilirken; Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Siirt ve Batman çevrelerinde hem kuvvetli yağmur hem de kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara’nın güneyinden Karadeniz’in iç kesimlerine kadar geniş bir hatta fırtına hızına ulaşacağı öngörülüyor. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesinin ciddiyetini koruduğu belirtilerek, bölge halkının dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

