O Bölgelerde Yaşayanlar Dikkat: Meteoroloji’den Sel, Fırtına, Çığ Tehlikesi ve Kar Yağışı Uyarısı!

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece arasında artış gösterse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı ve güney kıyıları başta olmak üzere birçok bölge için hayati uyarılar yayımladı. Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde beklenen aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Özellikle Muğla’nın kıyı kesimlerinde metrekareye düşecek yağış miktarının 100 kilogramı bulabileceği tahmin edilirken; İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir ve Antalya’nın doğu ilçelerinde de çok kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yerel yönetimler harekete geçerken, Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde beklenen yoğun yağış ve fırtına nedeniyle 12 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan duyuruda, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için alınan bu kararın hava koşullarına bağlı olarak verildiği vurgulandı. Meteoroloji uzmanları, sağanak yağışın yanı sıra bu bölgelerde yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve kıyı bölgelerinde hortum oluşma riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.