Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yükseltti

Dilara Şimşek
12.02.2026 - 11:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında açıklama yaptı. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi. Tahmin bir önceki sunumda yüzde 13-19 aralığındayken yeni açıklanan raporda yüzde 15-21 aralığında oldu.

2026 sonu enflasyon tahmini kaç oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında açıklama yaptı. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 15-21 oldu. 

Karahan, '2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise, 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik' dedi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
