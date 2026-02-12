Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında açıklama yaptı. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi. Tahmin bir önceki sunumda yüzde 13-19 aralığındayken yeni açıklanan raporda yüzde 15-21 aralığında oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026 sonu enflasyon tahmini kaç oldu?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın