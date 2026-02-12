Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında açıklama yaptı. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 15-21 oldu.

Karahan, '2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise, 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik' dedi.