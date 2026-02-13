onedio
Kurtla Dost Olan Kuzu Videosundan Hayata Dair Dersler Çıkaran Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.02.2026 - 11:14

Doğanın en büyük avcılarından kurtla yüzyıllardır masumiyetin sembolü olarak bilinen kuzu hakkında pek çok atasözü, hikaye, deyim var. Bu ikilinin bir araya gelemeyeceği, geldiğinde ortaya çıkacak olumsuz durumlar da malum. Ancak hiç olmaz denen bir olay yaşandı ve Romanya'da kırsal alanda bir kurt ve kuzu yan yana gezerken görüntülendi. Dünya bu görüntüleri şaşkınlıkla izlerken bizim sosyal medyada işin felsefesi yapıldı.

Nihilist penguen, gariban kedi derken fabl evrenine dönen X anasayfasında kurtla kuzunun dostluğunu da gördük.

Tabii bu videodan hayat dersi çıkaranlar da oldu.

Tepkilere göz atalım...

