Kurtla Dost Olan Kuzu Videosundan Hayata Dair Dersler Çıkaran Kişiler

Doğanın en büyük avcılarından kurtla yüzyıllardır masumiyetin sembolü olarak bilinen kuzu hakkında pek çok atasözü, hikaye, deyim var. Bu ikilinin bir araya gelemeyeceği, geldiğinde ortaya çıkacak olumsuz durumlar da malum. Ancak hiç olmaz denen bir olay yaşandı ve Romanya'da kırsal alanda bir kurt ve kuzu yan yana gezerken görüntülendi. Dünya bu görüntüleri şaşkınlıkla izlerken bizim sosyal medyada işin felsefesi yapıldı.