İyilik Yapıp Sosyal Medyaya Atan Pastaneci Tartışma Yarattı

İyilik yapıp denize atmak gibi dilimizde sık kullanılan bir tabir olsa da sosyal medya bu algıyı değiştirdi. Yapılan yardımları paylaşmak genelde iki kutuplu olan bitmeyen tartışmaların da önünü açtı. Kimileri yapılan iyilikleri sosyal medyada paylaşmanın diğer insanları teşvik ettiğini savunsa da diğer kısım bunun yardım adı altında reklam olduğunu savunuyor. Geçtiğimiz günlerde de viral olan bir paylaşımda bu tartışmalar ayyuka çıktı.