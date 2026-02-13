onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İyilik Yapıp Sosyal Medyaya Atan Pastaneci Tartışma Yarattı

İyilik Yapıp Sosyal Medyaya Atan Pastaneci Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.02.2026 - 10:06

İyilik yapıp denize atmak gibi dilimizde sık kullanılan bir tabir olsa da sosyal medya bu algıyı değiştirdi. Yapılan yardımları paylaşmak genelde iki kutuplu olan bitmeyen tartışmaların da önünü açtı. Kimileri yapılan iyilikleri sosyal medyada paylaşmanın diğer insanları teşvik ettiğini savunsa da diğer kısım bunun yardım adı altında reklam olduğunu savunuyor. Geçtiğimiz günlerde de viral olan bir paylaşımda bu tartışmalar ayyuka çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da bir işletmeci annesi yeni doğan ama pastaya parası çıkışmayan çocuğa pastayı hediye etti.

İşletmeye tepkiler var.

İşletmeye tepkiler var.
twitter.com

Bunun iyilik olmadığını düşünenler de var.

Bunun iyilik olmadığını düşünenler de var.
twitter.com

İronik yorumlar da geldi.

İronik yorumlar da geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın