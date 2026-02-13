İyilik Yapıp Sosyal Medyaya Atan Pastaneci Tartışma Yarattı
İyilik yapıp denize atmak gibi dilimizde sık kullanılan bir tabir olsa da sosyal medya bu algıyı değiştirdi. Yapılan yardımları paylaşmak genelde iki kutuplu olan bitmeyen tartışmaların da önünü açtı. Kimileri yapılan iyilikleri sosyal medyada paylaşmanın diğer insanları teşvik ettiğini savunsa da diğer kısım bunun yardım adı altında reklam olduğunu savunuyor. Geçtiğimiz günlerde de viral olan bir paylaşımda bu tartışmalar ayyuka çıktı.
İstanbul'da bir işletmeci annesi yeni doğan ama pastaya parası çıkışmayan çocuğa pastayı hediye etti.
İşletmeye tepkiler var.
Bunun iyilik olmadığını düşünenler de var.
İronik yorumlar da geldi.
