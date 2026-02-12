onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Gariban Oturuşuyla Fenomen Olan Kediye Yorum Yağdı

Gariban Oturuşuyla Fenomen Olan Kediye Yorum Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.02.2026 - 09:31

Çeşit çeşit insan olduğu kadar çeşit çeşit de kedi var ve bazıları ara sıra sosyal medyaya düşüp fenomen olabiliyor. azrasudem isimli bir TikTok kullanıcısı da durakta denk geldiği ve yanına oturan kediyi paylaştı. Kedinin oturuşu, bakışı, duruşu 'gariban kedi' lakabının takılmasına neden oldu. X'te yorumlar sel gibi aktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyleydi;

Paylaşım şöyleydi;

Yorumlar da işin olmazsa olmazı.

Yorumlar da işin olmazsa olmazı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Merak edenler için fotoğrafın sahibinden şöyle bir açıklama geldi.

Merak edenler için fotoğrafın sahibinden şöyle bir açıklama geldi.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın