Gariban Oturuşuyla Fenomen Olan Kediye Yorum Yağdı
Çeşit çeşit insan olduğu kadar çeşit çeşit de kedi var ve bazıları ara sıra sosyal medyaya düşüp fenomen olabiliyor. azrasudem isimli bir TikTok kullanıcısı da durakta denk geldiği ve yanına oturan kediyi paylaştı. Kedinin oturuşu, bakışı, duruşu 'gariban kedi' lakabının takılmasına neden oldu. X'te yorumlar sel gibi aktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyleydi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar da işin olmazsa olmazı.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merak edenler için fotoğrafın sahibinden şöyle bir açıklama geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın