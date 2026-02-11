onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
İş Başvurularında Söyledikleri En Büyük Yalanları İtiraf Eden Kişiler

İş Başvurularında Söyledikleri En Büyük Yalanları İtiraf Eden Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.02.2026 - 13:52

İş piyasasının daralması ve iş arayanların artması iş görüşmelerini de daha çetrefilli hale getirdi. Pek çok aşamayı geçmeniz gereken iş görüşmeleri için de formlar doldurmanız gerekiyor ve başvuru formlarındaki sorular da çoğu zaman samimi bulunmuyor veya çok klişe oldukları düşünülüyor. Durum böyle olunca başvurular da atış serbest kıvamına gelebiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Konuyu açan paylaşım şöyleydi;

Konuyu açan paylaşım şöyleydi;
twitter.com

Yanıtlar da peş peşe geldi.

Yanıtlar da peş peşe geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın