İş Başvurularında Söyledikleri En Büyük Yalanları İtiraf Eden Kişiler

İş piyasasının daralması ve iş arayanların artması iş görüşmelerini de daha çetrefilli hale getirdi. Pek çok aşamayı geçmeniz gereken iş görüşmeleri için de formlar doldurmanız gerekiyor ve başvuru formlarındaki sorular da çoğu zaman samimi bulunmuyor veya çok klişe oldukları düşünülüyor. Durum böyle olunca başvurular da atış serbest kıvamına gelebiliyor.