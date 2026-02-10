onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Estetik Kaygıları Umursamadan Yaptıkları Sunumlarla Viral Olan Kişiler

Estetik Kaygıları Umursamadan Yaptıkları Sunumlarla Viral Olan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.02.2026 - 21:44

Birbiriyle uyumlu tabaklar, şekilli bardaklar, yiyecek ve içecekler yazılan yazılar... Bir zamanlar sosyal medyayı 'şık sunumlar' işgal etmişti. Özellikle kocişko akımı aylarca mizah gündeminin tepesini işgal etmişti. Ancak günümüz şartlarında işler değişti. Estetik kaygılar minimize edilirken faydacılık maksimize edildi. Üzerine de samimiyet sosu eklendi. İşte X kullanıcılarının arkadaşlarının yaptıkları estetik olmasa da samimi ve pratik sunumlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakalım kimler nasıl döktürmüş?

Bakalım kimler nasıl döktürmüş?
twitter.com

Kavanozları değerlendirenler de var.

Kavanozları değerlendirenler de var.
twitter.com

Siniyle sanat yapanlar da...

Siniyle sanat yapanlar da...
twitter.com

Bazıları direkt faydaya yönelik...

Bazıları direkt faydaya yönelik...
twitter.com

Bazıları da aşevi tadında...

Bazıları da aşevi tadında...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fıstık 17 Pro Max de var.

Fıstık 17 Pro Max de var.
twitter.com

İyi ki tabaklar var.

İyi ki tabaklar var.
twitter.com

Bulaşık çıkmasın...

Bulaşık çıkmasın...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın