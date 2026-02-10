Estetik Kaygıları Umursamadan Yaptıkları Sunumlarla Viral Olan Kişiler
Birbiriyle uyumlu tabaklar, şekilli bardaklar, yiyecek ve içecekler yazılan yazılar... Bir zamanlar sosyal medyayı 'şık sunumlar' işgal etmişti. Özellikle kocişko akımı aylarca mizah gündeminin tepesini işgal etmişti. Ancak günümüz şartlarında işler değişti. Estetik kaygılar minimize edilirken faydacılık maksimize edildi. Üzerine de samimiyet sosu eklendi. İşte X kullanıcılarının arkadaşlarının yaptıkları estetik olmasa da samimi ve pratik sunumlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakalım kimler nasıl döktürmüş?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kavanozları değerlendirenler de var.
Siniyle sanat yapanlar da...
Bazıları direkt faydaya yönelik...
Bazıları da aşevi tadında...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fıstık 17 Pro Max de var.
İyi ki tabaklar var.
Bulaşık çıkmasın...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın