onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Türkiye'nin de Dahil Edildiği "Latin Kuşağı" Haritası Kafaları Karıştırdı

Türkiye'nin de Dahil Edildiği "Latin Kuşağı" Haritası Kafaları Karıştırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.02.2026 - 21:13

Özellikle 2026 Super Bowl'un devre arası yıldızının Porto Rikolu Bad Bunny olması Latin Amerika'yı tekrar dünya sahnesine çıkardı. Müzikleriyle, kültürleriyle dünyayı etkileyen Latin Amerikalılar bir de trollemenin konusu oldu. 2020 yılında internet ortamında tamamen şaka amaçlı paylaşılan Latin kuşağı yeniden gündeme geldi. İçinde Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye, Hindistan'dan Endonezya'ya neredeyse tüm ülkeleri barındıran harita goygoycuların diline düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk paylaşım şöyleydi;

İlk paylaşım şöyleydi;
twitter.com

'Dünya çapındaki Latin kuşağının bir üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum.' başlıklı paylaşım 10 binden fazla alıntı, 6.5 milyon görüntülenme aldı.

Tepkiler de beraberinde geldi.

Tepkiler de beraberinde geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Dünyanın her yerinden şaşıranlar oldu.

Dünyanın her yerinden şaşıranlar oldu.

Balkanlarda yaşayanlar ise haritaya dahil edilmediği için öfkeliydi...

Balkanlarda yaşayanlar ise haritaya dahil edilmediği için öfkeliydi...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın