Türkiye'nin de Dahil Edildiği "Latin Kuşağı" Haritası Kafaları Karıştırdı
Özellikle 2026 Super Bowl'un devre arası yıldızının Porto Rikolu Bad Bunny olması Latin Amerika'yı tekrar dünya sahnesine çıkardı. Müzikleriyle, kültürleriyle dünyayı etkileyen Latin Amerikalılar bir de trollemenin konusu oldu. 2020 yılında internet ortamında tamamen şaka amaçlı paylaşılan Latin kuşağı yeniden gündeme geldi. İçinde Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye, Hindistan'dan Endonezya'ya neredeyse tüm ülkeleri barındıran harita goygoycuların diline düştü.
İlk paylaşım şöyleydi;
Tepkiler de beraberinde geldi.
Dünyanın her yerinden şaşıranlar oldu.
Balkanlarda yaşayanlar ise haritaya dahil edilmediği için öfkeliydi...
