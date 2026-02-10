Fakirler ve Zenginlerin Dilde Bile Ayrıştığını Gösteren Örnekler
Fakirler ve zenginler arasında olan farklar tüm dünyada geçerli. Bu tip sınıf farkları belki de tarihin en eski meselelerinden biri. Fakirler ve zenginlerin arasında bu kadar fark varken dilde de fark olmaması imkansız. X'te de bu farkları yüzümüze yüzümüze vuran örnekler karşımıza çıktı. Eski bir paylaşıma gelen zengin fakir ayrımı paylaşımları elden elden dolaştı ve ortaya ufak çaplı bir sözlük çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım silsilesi böyle başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından gerisi geldi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın