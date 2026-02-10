onedio
Fakirler ve Zenginlerin Dilde Bile Ayrıştığını Gösteren Örnekler

Fakirler ve Zenginlerin Dilde Bile Ayrıştığını Gösteren Örnekler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.02.2026 - 20:36

Fakirler ve zenginler arasında olan farklar tüm dünyada geçerli. Bu tip sınıf farkları belki de tarihin en eski meselelerinden biri. Fakirler ve zenginlerin arasında bu kadar fark varken dilde de fark olmaması imkansız. X'te de bu farkları yüzümüze yüzümüze vuran örnekler karşımıza çıktı. Eski bir paylaşıma gelen zengin fakir ayrımı paylaşımları elden elden dolaştı ve ortaya ufak çaplı bir sözlük çıktı.

Paylaşım silsilesi böyle başladı.

Paylaşım silsilesi böyle başladı.
twitter.com

Ardından gerisi geldi.

Ardından gerisi geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

